Известен стартовый состав "Жироны" на матч с "Осасуной": в основе Цыганков и Довбик

Сегодня "Жирона" за которую играют украинцы Довбик и Цыганков сыграет матч 12 тура испанской Ла Лиги в гостях против "Осасуны". Стали известны стартовые составы команд на этот поединок, передают "Комментарии".



Довбик празднует гол. Фото с открытых источников

Стартовые составы на матч "Осасуна" — "Жирона"

Состав "Жироны": 13 Гассанига П. (В), 4 Мартинес А., 25 Гарсия Э., 17 Блинд Д., 3 Гутьеррес М., 20 Коуту Я., 21 Эррера Я., 14 Гарсия А. (К) , 23 Мартин I., 16 Савио, 9 Довбик А.



Запасные: 22 Solis Romero JE, 2 Бернардо, 6 Кебе И., 24 Порту, 7 Стуани К., 18 Торре П., 26 Фуидиас Т. (В), 15 Хуанпе, 8 Цыганков В., Валери.



Состав "Осасуны": 1 Эррера С. (В), 12 Аресо Х., 24 Катена А., 5 Гарсия Д. (К), 15 Пенья Р., 10 Орос А., 6 Торро Л., 16 Гомес М. , 9 Авила Ч., 17 Будимир А., 22 Мохико Х.



Запасные: 20 Арнайс Х. М., 11 Барха К., 8 Брашанац Д., 2 Видаль Н., 14 Гарсия Р., 4 Гарсия, У., 28 Эррандо Х., 19 Ибаньес П., 7 Монкайола Й., 34 Муньос И., 23 Рауль, 13 Фернандес А. (В).

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