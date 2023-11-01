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Известен стартовый состав "Жироны" на матч Кубка Испании: сыграют ли Цыганков и Довбик

Виктор Цыганков впервые после травмы выходит в стартовом составе

сегодня, 12:37
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня "Жирона" за которую играют украинцы Довбик и Цыганков сыграет матч 1/64 финала Кубка Испании против "Сан-Роке". Стали известны стартовые составы команд на этот поединок, передают "Комментарии".

Известен стартовый состав "Жироны" на матч Кубка Испании: сыграют ли Цыганков и Довбик

Игроки Жироны празднуют гол. Фото с открытых источников

Стартовый состав "Жироны"

Вратарь: 26 Фуидас;


Полевые игроки: 2 Бернардо, 3 Мигель, 4 Арнау Мартинес, 6 Кебе, 7 Стуани (К), 8 Цыганков, 11 Валери, 15 Хуанпе, 22 Солис, 24 Порту.

Артем Довбик остался на скамейке запасных. Для Виктора Цыганкова это первое появление в старте после травмы.

Как сыграли Цыганков и Довбик против "Сельты"

Появившийся с первых минут Артем Довбик провел свой не лучший матч за каталонский клуб. Однако в этом большая заслуга соперников, которые надежно оборонялись почти весь матч. Украинский игрок был заменен на 67-й минуте матча и получил результат от Whoscored 6,1.

Что касается Виктора Цыганкова, он впервые за месяц отсутствия появился на поле на 79 минуте. Результативными действиями не отметился, но отыграл безошибочно и помог довести поединок до победы. От Whoscored он получил 6,2 балла.

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Источник: https://x.com/GironaFC/status/1719654165708763604?s=20
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