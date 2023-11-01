Известен стартовый состав "Жироны" на матч Кубка Испании: сыграют ли Цыганков и Довбик

Сегодня "Жирона" за которую играют украинцы Довбик и Цыганков сыграет матч 1/64 финала Кубка Испании против "Сан-Роке". Стали известны стартовые составы команд на этот поединок, передают "Комментарии".



Игроки Жироны празднуют гол. Фото с открытых источников

Стартовый состав "Жироны"

Вратарь: 26 Фуидас;

Полевые игроки: 2 Бернардо, 3 Мигель, 4 Арнау Мартинес, 6 Кебе, 7 Стуани (К), 8 Цыганков, 11 Валери, 15 Хуанпе, 22 Солис, 24 Порту.



Артем Довбик остался на скамейке запасных. Для Виктора Цыганкова это первое появление в старте после травмы.



Как сыграли Цыганков и Довбик против "Сельты"

Появившийся с первых минут Артем Довбик провел свой не лучший матч за каталонский клуб. Однако в этом большая заслуга соперников, которые надежно оборонялись почти весь матч. Украинский игрок был заменен на 67-й минуте матча и получил результат от Whoscored 6,1.



Что касается Виктора Цыганкова, он впервые за месяц отсутствия появился на поле на 79 минуте. Результативными действиями не отметился, но отыграл безошибочно и помог довести поединок до победы. От Whoscored он получил 6,2 балла.



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