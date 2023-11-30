Известен стартовый состав "Зари" на матч с "Гентом"

Уже менее чем через час луганская "Заря" проведет свой пятый матч в рамках группового этапа Лиги конференций против "Гента". Стал известен стартовый состав луганского клуба, сообщают "Комментарии".



Матч Зари с Маккаби. Фото прес-служба Зари

Состав Зари: Турбаевский (В), Батагов, Джордан, Боль, Снурницын, Данченко, Жан Клод, Чурко (К), Кирюханцев, Антюх, Герреро.

Тренер: Юрий Коваль.

Где будут транслировать матч

Игру "Гент" — "Заря" Луганск можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт".



Матч "Гент" — "Заря" состоится сегодня в 19:30 по киевскому времени в городе Гент на "KAA Gent Arena". Луганский клуб после четырех сыгранных матчей имеет четыре зачетных балла и занимает третью позицию в группе. "Гент" с 10 зачетными баллами идет на первой позиции в группе B. В матче первого тура команды сыграли вничью 1:1.



Судейская бригада

Главный арбитр – Евангелос Манухос (Греция)

Ассистенты арбитра – Константинос Псаррис, Константинос Николаидис (оба Греция)

4-й арбитр – Анастасиус Папапетру (Греция)

Наблюдатель арбитража – Йоуны Хюютия (Финляндия)

Арбитр ВАА – Аристотелис Диамантопулос (Греция).



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