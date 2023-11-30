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Известен стартовый состав "Зари" на матч с "Гентом"

"Зари", чтобы оставить шансы на выход из группы, нужна только победа

сегодня, 19:04
Автор:
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Куров Артем
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Уже менее чем через час луганская "Заря" проведет свой пятый матч в рамках группового этапа Лиги конференций против "Гента". Стал известен стартовый состав луганского клуба, сообщают "Комментарии".

Известен стартовый состав "Зари" на матч с "Гентом"

Матч Зари с Маккаби. Фото прес-служба Зари

Состав Зари: Турбаевский (В), Батагов, Джордан, Боль, Снурницын, Данченко, Жан Клод, Чурко (К), Кирюханцев, Антюх, Герреро.


Тренер: Юрий Коваль.

Известен стартовый состав ”Зари” на матч с ”Гентом” - фото 2

Где будут транслировать матч  

Игру "Гент" — "Заря" Луганск можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт".

Матч "Гент" — "Заря" состоится сегодня в 19:30 по киевскому времени в городе Гент на "KAA Gent Arena". Луганский клуб после четырех сыгранных матчей имеет четыре зачетных балла и занимает третью позицию в группе. "Гент" с 10 зачетными баллами идет на первой позиции в группе B. В матче первого тура команды сыграли вничью 1:1.

Судейская бригада

  • Главный арбитр – Евангелос Манухос (Греция)

  • Ассистенты арбитра – Константинос Псаррис, Константинос Николаидис (оба Греция)

  • 4-й арбитр – Анастасиус Папапетру (Греция)

  • Наблюдатель арбитража – Йоуны Хюютия (Финляндия)

  • Арбитр ВАА – Аристотелис Диамантопулос (Греция).


Напомним, что в английской Премьер-лиге подводят итоги ноября. Стали известны претенденты на звание игрока месяца.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=848980423681632&set=a.292849565961390
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