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Известен состав "Арсенала" на матч с "Лутоном": сыграет ли в основе Зинченко

Сейчас Арсенал является лидером турнирной таблицы АПЛ, а Лутон идет 17-м

сегодня, 22:12
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в 15 туре лидер английской Премьер-лиги "Арсенал" будет играть на выезде против команды из нижней части таблицы АПЛ "Лутона". Стал известен стартовый состав "Арсенала" на игру передают "Комментарии".

Известен состав "Арсенала" на матч с "Лутоном": сыграет ли в основе Зинченко

Арсенал праздует гол. Фото прес-служба клуба

Состав "Арсенала": Рая (В), Эдегор (К), Уайт, Габриэл, Габриэл Жезус, Гаверц, Кивер, Мартинелли, Райс, Сака, Салиба.


Где будут транслировать матч "Лутон" — "Арсенал" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 22:15.

Все матчи 15 тура АПЛ

5 декабря, вторник

  • 21:30 "Вулвергемтпон" — "Бернли"

  • 22:15 "Лутон" — "Арсенал"

6 декабря, среда

  • 21:30 "Брайтон" — "Брентфорд"

  • 21:30 "Кристалл Пелес" — "Борнмут"

  • 21:30 "Фулхэм" — "Ноттингем"

  • 21:30 "Шеффилд" — "Ливерпуль"

  • 22:15 "Астон Вилла" — "Манчестер Сити"

  • 22:15 "Манчестер Юнайтед" — "Челси"

7 декабря, четверг

  • 21:30. "Эвертон" — "Ньюкасл"

  • 22:15. "Тоттенхэм" — "Вест Хэм"

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Источник: https://www.flashscore.ua/match/2LMzZvkE/#/match-summary/lineups
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