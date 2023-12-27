Известен лучший игрок 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. В топ-10, также попал и уже играющий в США Лионель Месси.



Холанд забил Ливерпулю. Фото с открытых источников

Лучшим футболистом 2023 стал форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. В этом году он вместе с командой выиграл "требл", а также стал лучшим бомбардиром АПЛ с 36 голами, побив рекорд результативности за один сезон, а также лучшим снайпером Лиги чемпионов забив 12 мячей.

Лучшие игроки 2023 года по версии IFFHS

Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити" Англия) – 208 очков; Килиан Мбаппе (Франция "ПСЖ") – 105; Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ" Франция/ "Интер" Майами США) – 85; Родри (Испания, "Манчестер Сити" Англия) — 55; Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия Дортмунд" Германия/"Реал Мадрид" Испания) — 34; Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити" Англия) — 27; Гарри Кейн (Англия "Тоттенхэм"/ "Бавария" Германия) – 18; Бернардо Силва (Португалия , "Манчестер Сити" Англия) — 9; Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал Мадрид" Испания) — 8; Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер" Милан Италия) – 7.

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