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Известен лучший игрок 2023 года по версии IFFHS

В рейтинге четыре игрока "Манчестер Сити", который в прошлом сезоне получил "требл"

сегодня, 17:26
Автор:
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Куров Артем
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. В топ-10, также попал и уже играющий в США Лионель Месси.

Известен лучший игрок 2023 года по версии IFFHS

Холанд забил Ливерпулю. Фото с открытых источников

Лучшим футболистом 2023 стал форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. В этом году он вместе с командой выиграл "требл", а также стал лучшим бомбардиром АПЛ с 36 голами, побив рекорд результативности за один сезон, а также лучшим снайпером Лиги чемпионов забив 12 мячей.

Лучшие игроки 2023 года по версии IFFHS

  1. Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити" Англия) – 208 очков;

  2. Килиан Мбаппе (Франция "ПСЖ") – 105;

  3. Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ" Франция/ "Интер" Майами США) – 85;

  4. Родри (Испания, "Манчестер Сити" Англия) — 55;

  5. Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия Дортмунд" Германия/"Реал Мадрид" Испания) — 34;

  6. Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити" Англия) — 27;

  7. Гарри Кейн (Англия "Тоттенхэм"/ "Бавария" Германия) – 18;

  8. Бернардо Силва (Португалия , "Манчестер Сити" Англия) — 9;

  9. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал Мадрид" Испания) — 8;

  10. Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер" Милан Италия) – 7.

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Напомним, что портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков , футболистов, наиболее прибавивших в цене и больше подешевевших, смотрите в материале "Комментариев".




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Источник: https://iffhs.com/posts/3276
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