Итоги тура в АПЛ: Миколенко самый лучший, Челси проигрывает без Мудрика

В эти выходные в Английской Премьер-лиге состоялись довольно интересные матчи, в том числе при участии украинцев. Что интересно, все команды, в составе которых на поле появлялись представители Украины, свои матчи выиграли. "Комментарии" разобрали самые интересные из них.



Миколенко во время матча. Фото с открытых источников

Миколенко один из лучших

В эти выходные Эвертон Миколенко играл гостевой матч с Вест Хэмом. Украинец вышел в стартовом составе, отыграл весь поединок и был одним из лучших в составе своей команды. Он сделал 76% точных передач, 1 ключевую, 1 точный навес и 12 потерь. Главный перформанс Виталий издал в защите: 6 отборов, 4 перехвата, 4 выноса мяча, 7 выигранных единоборств и 1 фол. Украинец получил самую высокую оценку в матче от Whoscored – 7,9. В итоге его Эвертон победил в гостях "молотобойцев" со счетом 1:0.

Другие матчи

Александр Зинченко вышел в стартовом составе Арсенала и помог своей команде одержать разгромную победу над Шеффилдом 5:0. Украинец получил достаточно высокую оценку от Whoscored – 7,4.



Борнмут Ильи Забарного выиграл свой первый матч после трех поражений подряд в АПЛ. "Вишни" одолели Бернли 2:1. Украинец отыграл весь матч и получил отметку 6,7.



А вот в матче Челси и Брентфорда на поле могли встретиться два украинца Мудрик и Ярмолюк. Однако Михаил получил незначительное повреждение и пропускал матч. Без него Челси дома проиграл Брентфорду, а Егор Ярмолюк вышел на смену на 76 минуте. Он получил оценку за матч 6,2. Это уже второй подряд его выход в АПЛ.



Читайте также, завершился 255 матч в истории противостояний Реала и Барселоны. Эль Класико, проходившее на Олимпийском стадионе в Барселоне, закончилось победой "королевского клуба". "Комментарии" разобрали самые важные моменты игры.

