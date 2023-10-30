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Итоги тура в АПЛ: Миколенко самый лучший, Челси проигрывает без Мудрика

Мудрик пропускал матч с Брентфордом Ярмолюком из-за повреждений

сегодня, 13:39
Автор:
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Куров Артем
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В эти выходные в Английской Премьер-лиге состоялись довольно интересные матчи, в том числе при участии украинцев. Что интересно, все команды, в составе которых на поле появлялись представители Украины, свои матчи выиграли. "Комментарии" разобрали самые интересные из них.

Итоги тура в АПЛ: Миколенко самый лучший, Челси проигрывает без Мудрика

Миколенко во время матча. Фото с открытых источников

Миколенко один из лучших

В эти выходные Эвертон Миколенко играл гостевой матч с Вест Хэмом. Украинец вышел в стартовом составе, отыграл весь поединок и был одним из лучших в составе своей команды. Он сделал 76% точных передач, 1 ключевую, 1 точный навес и 12 потерь. Главный перформанс Виталий издал в защите: 6 отборов, 4 перехвата, 4 выноса мяча, 7 выигранных единоборств и 1 фол. Украинец получил самую высокую оценку в матче от Whoscored – 7,9. В итоге его Эвертон победил в гостях "молотобойцев" со счетом 1:0.


Итоги тура в АПЛ: Миколенко самый лучший, Челси проигрывает без Мудрика - фото 2

Другие матчи

Александр Зинченко вышел в стартовом составе Арсенала и помог своей команде одержать разгромную победу над Шеффилдом 5:0. Украинец получил достаточно высокую оценку от Whoscored – 7,4.

Борнмут Ильи Забарного выиграл свой первый матч после трех поражений подряд в АПЛ. "Вишни" одолели Бернли 2:1. Украинец отыграл весь матч и получил отметку 6,7.

А вот в матче Челси и Брентфорда на поле могли встретиться два украинца Мудрик и Ярмолюк. Однако Михаил получил незначительное повреждение и пропускал матч. Без него Челси дома проиграл Брентфорду, а Егор Ярмолюк вышел на смену на 76 минуте. Он получил оценку за матч 6,2. Это уже второй подряд его выход в АПЛ.

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Источник: https://comments.ua/ua
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