Итоги группового этапа Лиги чемпионов: лучшие бомбардиры

Завершились все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Статистические итоги читайте в материале "Комментариев".



Трофей Лиги чемпионов. Фото с открытых источников

Кто стал лучшим бомбардиром

В этом сезоне лучшими бомбардирами группового этапа Лиги чемпионов стали сразу четыре футболиста, забивших по 5 мячей. Еще 8 игроков отличились по четыре раза:

5 голов

Антуан Гризманн ("Атлетико")

Альваро Мората ("Атлетико")

Расмус Хэйлунн ("Манчестер Юнайтед")

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

4 гола

Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

Джуд Беллингем ("Реал")

Галено ("Порту")

Габриел Жезус ("Арсенал")

Гарри Кейн ("Бавария")

Лоис Опенда ("Лейпциг")

Даниил Сикан ("Шахтер")

Эванилсон ("Порту")

Среди бомбардиров хочется отметить форварда донецкого "Шахтера" Даниила Сикана. Он стал первым украинцем после Андрея Шевченко, сумевшего забить 4 и более голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов. В сезоне 2005/06 тогдашний игрок "Милана" забил 9 голов и стал лучшим бомбардиром турнира.





Результаты матчей 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

"Ланс" 2:1 "Севилья";

"ПСВ" 1:1 "Арсенал";

"Зальцбург" 1:3 "Бенфика";

"Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";

"Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";

"Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";

"Наполи" 2:0 "Брага";

"Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".

13 декабря, среда

"РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";

"Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";

"Антверпен" 3:2 "Барселона";

"Атлетико" 2:0 "Лацио";

"Боруссия" 1:1 "ПСЖ";

"Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";

"Порту" 5:3 "Шахтер";

"Селтик" 2:1 "Фейеноорд".

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.



