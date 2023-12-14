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Итоги группового этапа Лиги чемпионов: лучшие бомбардиры

Среди лучших бомбардиров группового этапа ЛЧ есть форвард "Шахтера"

сегодня, 12:51
Автор:
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Куров Артем
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Завершились все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Статистические итоги читайте в материале "Комментариев".

Итоги группового этапа Лиги чемпионов: лучшие бомбардиры

Трофей Лиги чемпионов. Фото с открытых источников

Кто стал лучшим бомбардиром

В этом сезоне лучшими бомбардирами группового этапа Лиги чемпионов стали сразу четыре футболиста, забивших по 5 мячей. Еще 8 игроков отличились по четыре раза:


5 голов

  • Антуан Гризманн ("Атлетико")

  • Альваро Мората ("Атлетико")

  • Расмус Хэйлунн ("Манчестер Юнайтед")

  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

4 гола

  • Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

  • Джуд Беллингем ("Реал")

  • Галено ("Порту")

  • Габриел Жезус ("Арсенал")

  • Гарри Кейн ("Бавария")

  • Лоис Опенда ("Лейпциг")

  • Даниил Сикан ("Шахтер")

  • Эванилсон ("Порту")

Среди бомбардиров хочется отметить форварда донецкого "Шахтера" Даниила Сикана. Он стал первым украинцем после Андрея Шевченко, сумевшего забить 4 и более голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов. В сезоне 2005/06 тогдашний игрок "Милана" забил 9 голов и стал лучшим бомбардиром турнира.

Итоги группового этапа Лиги чемпионов: лучшие бомбардиры - фото 2

Результаты матчей 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

  • "Ланс" 2:1 "Севилья";

  • "ПСВ" 1:1 "Арсенал";

  • "Зальцбург" 1:3 "Бенфика";

  • "Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";

  • "Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";

  • "Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";

  • "Наполи" 2:0 "Брага";

  • "Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".

13 декабря, среда

  • "РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";

  • "Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";

  • "Антверпен" 3:2 "Барселона";

  • "Атлетико" 2:0 "Лацио";

  • "Боруссия" 1:1 "ПСЖ";

  • "Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";

  • "Порту" 5:3 "Шахтер";

  • "Селтик" 2:1 "Фейеноорд".

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




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Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0285-19070dc06180-32b1211f0848-1000--%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B1/
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