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Итальянский политик обещает автобус с проститутками для своей футбольной команды

Сильвио Берлускони пообещал для футболистов своей команды "Монца" автобус с проститутками, если они обыграют хоть одну из лучших команд Серии А.

сегодня, 15:40
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Автор:

Slava Kot

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в очередной скандал из-за своих высказываний. Берлускони зафиксировали камеры на предрождественской вечеринке своей футбольной команды "Монца". Политик пообещал футболистам "полный автобус проституток". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter футбольного журналиста Никола Шира.

Итальянский политик обещает автобус с проститутками для своей футбольной команды

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Фото: из открытых источников

В этом году футбольный клуб "Монца" попал в высший итальянский дивизион Серия А, где сможет сыграть против лучших команд страны. На этот счет высказался владелец команды Сильвио Берлускони и пообещал игрокам необычную награду.

"Я сказал ребятам... теперь вы будете играть против Милана, Ювентуса. Если вы победите хоть одну из этих лучших команд, я приведу в раздевалку полный автобус проституток", — сказал Берлускони.

Такие заявления бывшего премьер-министра Италии осудили общественность. На что Берлускони ответил, что это "простая остроумная шутка в раздевалке".

86-летний Берлускони занимал должность премьер-министра Италии трижды – 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011. В 2011 году политик попал в секс-скандал, когда общался с несовершеннолетней шлюхой. Однако суд признал, что Берлускони просто не знал возраст девушки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самой сексуальной болельщице Чемпионата мира в Катаре, окруженной толпой мужчин на стадионе после матча Хорватия — Аргентина.

Также "Комментарии" писали о разбойных поступках болельщиков в Европе после игры 1/8 финала Чемпионата мира с участием национальных сборных Марокко и Франции, в результате которых погиб один подросток.



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Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1602777230039552000
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