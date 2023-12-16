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Искусственный интеллект спрогнозировал победителя Ла Лиги: кто им стал

Первое место в чемпионате Испании занимает "Жирона" Довбика и Цыганкова.

сегодня, 15:33
Автор:
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Куров Артем
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В испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, в эти выходные пройдут матчи 17 тура с 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".

Искусственный интеллект спрогнозировал победителя Ла Лиги: кто им стал

Коллаж Лунин и Довбик

Итоговая таблица Ла Лиги 2023/24 по версии ИИ

  1. "Реал" Мадрид


  2. "Атлетико" Мадрид

  3. "Жирона"

  4. "Барселона"

  5. "Реал Сосьедад"

  6. "Атлетик" Бильбао

  7. "Бетис"

  8. "Лас-Пальмас"

  9. "Хетафе"

  10. "Валенсия"

  11. "Райо Вальекано"

  12. "Вильярреал"

  13. "Осасуна"

  14. "Севилья"

  15. "Мальорка"

  16. "Алавес"

  17. "Кадис"

  18. "Сельта"

  19. "Гранада"

  20. "Альмерия"

По версии Opta, мадридский "Реал" имеет 80,5 процентов шанс выиграть Ла Лигу в этом сезоне. На втором месте мадридский "Атлетико" с 11,5%. Сенсационная "Жирона" Довбика и Цыганкова, которая сейчас является лидером, должна лишь 4,6% удержать первую позицию, однако это больше чем у "Барселоны" Хави, которая имеет 2,9% шанс на чемпионство. "Валенсия" Яремчука должна финишировать десятой, а потеряют прописку в Ла Лиге "Сельта", "Гранада" и "Альмерия".

Таблица Ла Лиги на данный момент

Искусственный интеллект спрогнозировал победителя Ла Лиги: кто им стал - фото 2

Расписание всех матчей 17 тура Ла Лиги

15 декабря, пятница:

  • "Осасуна" 1:0 "Райо Вальекано" (22:00).

16 декабря, суббота:

  • "Сельта" – "Гранада" (15:00);

  • "Атлетик" Б – "Атлетико" Мадрид (17:15);

  • "Севилья" – "Хетафе" (19:30);

  • "Валенсия" – "Барселона" (22:00).

17 декабря, воскресенье:

  • "Альмерия" – "Мальорка" (15:00);

  • "Реал Сосьедад" – "Бетис" (17:15);

  • "Лас-Пальмас" – "Кадис" (19:30);

  • "Реал" Мадрид – "Вильярреал" (22:00).

18 декабря, понедельник:

  • "Жирона" – "Алавес" (22:00).

Читайте также, что в это воскресенье мадридский "Реал" сыграет матч 17 тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти похоже определился кто будет основным вратарем на этот матч и вообще вплоть до возобновления Куртуа.




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Источник: https://theanalyst.com/eu/2023/08/opta-football-predictions/
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