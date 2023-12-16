Искусственный интеллект спрогнозировал победителя Ла Лиги: кто им стал

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Куров Артем
В испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, в эти выходные пройдут матчи 17 тура с 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".
Коллаж Лунин и Довбик
"Реал" Мадрид
"Атлетико" Мадрид
"Жирона"
"Барселона"
"Реал Сосьедад"
"Атлетик" Бильбао
"Бетис"
"Лас-Пальмас"
"Хетафе"
"Валенсия"
"Райо Вальекано"
"Вильярреал"
"Осасуна"
"Севилья"
"Мальорка"
"Алавес"
"Кадис"
"Сельта"
"Гранада"
"Альмерия"
По версии Opta, мадридский "Реал" имеет 80,5 процентов шанс выиграть Ла Лигу в этом сезоне. На втором месте мадридский "Атлетико" с 11,5%. Сенсационная "Жирона" Довбика и Цыганкова, которая сейчас является лидером, должна лишь 4,6% удержать первую позицию, однако это больше чем у "Барселоны" Хави, которая имеет 2,9% шанс на чемпионство. "Валенсия" Яремчука должна финишировать десятой, а потеряют прописку в Ла Лиге "Сельта", "Гранада" и "Альмерия".
15 декабря, пятница:
"Осасуна" 1:0 "Райо Вальекано" (22:00).
16 декабря, суббота:
"Сельта" – "Гранада" (15:00);
"Атлетик" Б – "Атлетико" Мадрид (17:15);
"Севилья" – "Хетафе" (19:30);
"Валенсия" – "Барселона" (22:00).
17 декабря, воскресенье:
"Альмерия" – "Мальорка" (15:00);
"Реал Сосьедад" – "Бетис" (17:15);
"Лас-Пальмас" – "Кадис" (19:30);
"Реал" Мадрид – "Вильярреал" (22:00).
18 декабря, понедельник:
"Жирона" – "Алавес" (22:00).
Читайте также, что в это воскресенье мадридский "Реал" сыграет матч 17 тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти похоже определился кто будет основным вратарем на этот матч и вообще вплоть до возобновления Куртуа.
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