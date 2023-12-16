Искусственный интеллект спрогнозировал победителя Ла Лиги: кто им стал

В испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, в эти выходные пройдут матчи 17 тура с 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".



Коллаж Лунин и Довбик

Итоговая таблица Ла Лиги 2023/24 по версии ИИ

"Реал" Мадрид

"Атлетико" Мадрид "Жирона" "Барселона" "Реал Сосьедад" "Атлетик" Бильбао "Бетис" "Лас-Пальмас" "Хетафе" "Валенсия" "Райо Вальекано" "Вильярреал" "Осасуна" "Севилья" "Мальорка" "Алавес" "Кадис" "Сельта" "Гранада" "Альмерия"

По версии Opta, мадридский "Реал" имеет 80,5 процентов шанс выиграть Ла Лигу в этом сезоне. На втором месте мадридский "Атлетико" с 11,5%. Сенсационная "Жирона" Довбика и Цыганкова, которая сейчас является лидером, должна лишь 4,6% удержать первую позицию, однако это больше чем у "Барселоны" Хави, которая имеет 2,9% шанс на чемпионство. "Валенсия" Яремчука должна финишировать десятой, а потеряют прописку в Ла Лиге "Сельта", "Гранада" и "Альмерия".

Таблица Ла Лиги на данный момент





Расписание всех матчей 17 тура Ла Лиги

15 декабря, пятница:

"Осасуна" 1:0 "Райо Вальекано" (22:00).

16 декабря, суббота:

"Сельта" – "Гранада" (15:00);

"Атлетик" Б – "Атлетико" Мадрид (17:15);

"Севилья" – "Хетафе" (19:30);

"Валенсия" – "Барселона" (22:00).

17 декабря, воскресенье:

"Альмерия" – "Мальорка" (15:00);

"Реал Сосьедад" – "Бетис" (17:15);

"Лас-Пальмас" – "Кадис" (19:30);

"Реал" Мадрид – "Вильярреал" (22:00).

18 декабря, понедельник:

"Жирона" – "Алавес" (22:00).

Читайте также, что в это воскресенье мадридский "Реал" сыграет матч 17 тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти похоже определился кто будет основным вратарем на этот матч и вообще вплоть до возобновления Куртуа.



