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"Интер" разгромил "Аталанту" и стал на шаг ближе к Скудетто (ВИДЕО)

"Интер" за 12 туров до конца Серии А имеет 12 очков отрыва от Ювентуса

сегодня, 17:27
Автор:
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Куров Артем
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Вчера состоялось два перенесенных матча 21 тура итальянской Серии А. В одном из них "Интер" принимал "Аталанту". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

"Интер" разгромил "Аталанту" и стал на шаг ближе к Скудетто (ВИДЕО)

Мартинес празднует гол. Фото прес-служба Интера


Результаты всех матчей 26 тура Серии А

23 февраля, пятница

  • 21:45 "Болонья" — "Верона" 2:0

24 февраля, суббота

  • 16:00 "Сассуоло" — "Эмполи" 2:3

  • 19:00 "Солернитана" — "Монца" 0:2

  • 21:45 "Дженоа" — "Удинезе" 2:0

25 февраля, воскресенье

  • 13:30 "Ювентус" — "Фрозиноне" 3:2

  • 16:00 "Кальяри" — "Наполи" 1:1

  • 19:00 "Лечче" — "Интер" 0:4

  • 21:45 "Милан" — "Аталанта" 1:1

26 февраля, понедельник

  • 19:30 "Рома" — "Торино" 3:2

  • 21:45 "Фиорентина" — "Лацио" 2:1

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Состоялась жеребьевка Лиги Европы. К сожалению, единственный украинский клуб в евровесне донецкий "Шахтер" завершил выступления в турнире, вчера уступив "Марселю". Вашему вниманию пары 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1ox0TMw5iQ4
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