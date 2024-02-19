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"Интер" против "Атлетико": где и когда смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов

В другом матче игрового дня сыграют "ПСВ" и "Боруссия" Дортмунд

сегодня, 17:29
Автор:
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Куров Артем
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Завтра состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них мадридский ”Атлетико” сыграет на выезде против Интера. Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".

"Интер" против "Атлетико": где и когда смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов

Гризманн во время матча. Фото с открытых источников

Где смотреть матч

Игру "Интера" против "Атлетико" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 22:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матчей 1/8 Лиги чемпионов

Первые матчи

13 февраля

  • "РБ Лейпциг" 0:1 "Реал" Мадрид;

  • "Копенгаген" 1:3 "Манчестер Сити".

14 февраля

  • "Лацио" 1:0 "Бавария";

  • "ПСЖ" 2:0 "Реал Сосьедад".

20 февраля

  • 22:00 "Интер" — "Атлетико" Мадрид;

  • 22:00 "ПСВ" — "Боруссия" Дортмунд.

21 февраля

  • 22:00 "Порту" — "Арсенал";

  • 22:00 "Наполи" — "Барселона".

Ответные матчи

5 марта

  • 22:00 "Бавария" — "Лацио";

  • 22:00 "Реал Сосьедад" — "ПСЖ".

6 марта

  • 22:00 "Реал" Мадрид — "РБ Лейпциг";

  • 22:00 "Манчестер Сити" — "Копенгаген".

12 марта

  • 22:00 "Арсенал" — "Порту";

  • 22:00 "Барселона" — "Наполи".

13 марта

  • 22:00 "Атлетико" Мадрид — "Интер";

  • 22:00 "Боруссия" Дортмунд — "ПСВ".

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://comments.ua/ua
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