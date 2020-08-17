"Интер" - "Шахтер": яркий анонс полуфинала Лиги Европы

Во понедельник, 17 августа, донецкий "Шахтер" проведет один из самых важных матчей в клубной истории. Подопечные Луиша Каштру в полуфинале Лиги Европы сразятся с миланским "Интером". Начало встречи в 22.00. Матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

На предыдущем стадии турнира донецкий клуб выбил из борьбы за трофей швейцарский "Базель" (4:1), а миланцы оказались сильнее леверкузенского "Байера" (2:1).





Напомним, "Шахтер" выигрывал Кубок УЕФА (преемником которого и стала Лига Европы) в сезоне 2008/09. Тогда в финале команда Мирчи Луческу оказалась сильнее бременского "Вердера" (2:1).

Как ранее писали "Комментарии", в воскресенье, 16 августа, определился первый финалист Лиги Европы. Им стала испанская "Севилья", которая обыграла английский "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Решающий гол был забит ближе к концовке матча. Никто не держал Люка де Йонга перед воротами после прострела справа, и голландец в касание "расстрелял" Давида де Хеа.



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