Инцидент в египетской футбольной ассоциации: исчезли все трофеи Кубка Африки

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Дмитрий Симоненко
Конфедерация африканского футбола (КАФ) сообщила о пропаже наград Кубка африканских наций, которые завоевала национальная команда Египта с 1962 года. Об этом идет речь в сообщении КАФ в Twitter.
Фото: Александр ФЕДОРОВ, Спорт-экспресс
"Мы потрясены
этой новостью. Наши двери открыты, и ассоциация может рассчитывать на нашу
поддержку в поисках этих бесценных трофеев", - сообщает пресс-служба Конфедерации африканского футбола.
Известно также, что
кубки исчезли из здания секретариата ассоциации. Пропажу обнаружили 6
сентября.
Сборная Египта
семь раз завоевывали Кубок африканских наций.
Трофеи египетская сборная по футболу под названием "Фараоны" выигрывала в 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 и 2010
годах.
Кроме этого,
сборная дважды становилась серебряным призером турнира в 1962 и 2017, и трижды - бронзовым -1963, 1970 и 1974 годах.
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