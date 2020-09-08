Инцидент в египетской футбольной ассоциации: исчезли все трофеи Кубка Африки

Конфедерация африканского футбола (КАФ) сообщила о пропаже наград Кубка африканских наций, которые завоевала национальная команда Египта с 1962 года. Об этом идет речь в сообщении КАФ в Twitter.

Фото: Александр ФЕДОРОВ, Спорт-экспресс

"Мы потрясены этой новостью. Наши двери открыты, и ассоциация может рассчитывать на нашу поддержку в поисках этих бесценных трофеев", - сообщает пресс-служба Конфедерации африканского футбола.

Известно также, что кубки исчезли из здания секретариата ассоциации. Пропажу обнаружили 6 сентября.

Сборная Египта семь раз завоевывали Кубок африканских наций.

Трофеи египетская сборная по футболу под названием "Фараоны" выигрывала в 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 и 2010 годах.

Кроме этого, сборная дважды становилась серебряным призером турнира в 1962 и 2017, и трижды - бронзовым -1963, 1970 и 1974 годах.

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