Игорь Суркис прокомментировал разговоры об уходе Луческу из "Динамо"

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) прокомментировал появившеюся информацию об уходе Мирчи Луческу из киевского клуба. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Уход Луческу? На данный момент у меня нет никакой объективной информации. Кто-то там приходит, кто-то уходит. Наберите позже - и я обязательно все расскажу", - сказал Игорь Суркис.

На официальном сайте киевского "Динамо" нет ни опровержения, ни подтверждения данной информации.

Ранее Мирча Луческу в интервью румынским СМИ сообщил, что вынужден покинуть киевский клуб.

"Стоит признать, что я не буду работать в киевском "Динамо". Изначально благодарен Игорю и Григорию Суркисам, которые меня пригласили в команду. К сожалению, я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно фанатов киевского клуба. Я - не трус. Все же помнят, как я был в "Бешикташе" и "Галатасарае". А это непримиримые соперники. Мне, как и всем игрокам, нужна фанатская поддержка на протяжении всего матча. Мое появление в "Динамо" не имеет никакого отношения к деньгам. Мне было интересен этот вызов", - признался Луческу.



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