Худшая команда мира впервые победила в официальном матче

5 сентября стал историческим днем для сборной Сан-Марино по футболу. Худшая команда мира победила Лихтенштейн со счетом 1:0 и одержала свою первую победу в официальном матче.



Сборная Сан-Марино одержала первую победу. Фото из открытых источников

В мировом рейтинге ФИФА Сан-Марино занимает последнее 210-е место. Команда, полностью окруженная Италией, 5 сентября провела официальный матч в рамках Лиги наций УЕФА против Лихтенштейна и одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил 19-летний игрок Нико Сэнсоли.

Это стала первая победа сборной Сан-Марино в официальных матчах с момента первой игры в 1990 году. До этого Сан-Марино побеждала только один раз – в товарищеском матче 2004 против Лихтенштейна, который состоялся еще до рождения Сенсоли 20 лет назад.

По случаю этого исторического дня самый популярный футбольный ресурс Сан-Марино опубликовал заявление:

"Наконец-то наступил тот день, когда вся планета может сказать: "Сан-Марино победило!". Через 20 лет, 4 месяца и 8 дней мы вернулись к триумфу", — заявили в San Marino Futbol.

Таким образом, за 34 года сборная Сан-Марино по футболу выиграла первый официальный матч за 177 сыгранных игр. Еще пять раз команда Сан-Марино играла в ничью, а остальные 171 – поражение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самом большом счете, который был зафиксирован в официальном футбольном матче. Одна из команд забила более сотни голов.

Также "Комментарии" писали, что украинский футболист впервые за почти 20 лет попал в номинацию на "Золотой мяч". До этого в список номинантов "Золотой мяч" в 2006 году вносили имя Андрея Шевченко.