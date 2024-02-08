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Хозяева Кубка Африки вышли в финал: обзор матча Кот-д’Ивуар – ДР Конго (ВИДЕО)

В финале Кубка Африки Нигерия встретится с Кот-д'Ивуаром

сегодня, 12:10
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня прошли полуфинальные матчи Кубка африканских наций. В одном из них хозяин турнира сборная Кот-д'Ивуара играла против ДР Конго. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Хозяева Кубка Африки вышли в финал: обзор матча Кот-д’Ивуар – ДР Конго (ВИДЕО)

Себастьян Аллер. Фото прес-служба КАН


Матч за 3-е место

10 февраля, суббота

  • 22:00. Южная Африка – ДР Конго

Финал Кубка африканских наций

11 февраля, воскресенье

  • 22:00. Нигерия – Кот-д'Ивуар

Результаты полуфинальных матчей Кубка Африки

7 февраля, среда

  • 19:00. Нигерия – Южная Африканская Республика 2:1 (после серии пенальти)

  • 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго 1:0

Результаты всех матчей 1/4 финала Кубка Африки

2 февраля, пятница

  • 19:00. Нигерия – Ангола 1:0

  • 22:00. ДР Конго – Гвинея 3:1

3 февраля, суббота

  • 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар 1:2 (после д.ч.)

  • 22:00. Кабо-Верде – ЮАР 0:1

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Ранее "Комментарии" писали, что во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zx-kmCUu6Lk
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