Хойлунд забивает в 5 матчах подряд, а "МЮ" побеждает "Астон Виллу" (ВИДЕО)



















Вчера, 11 февраля в 24 туре АПЛ "Астон Вилла" принимала на своем поле "Манчестер Юнайтед". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Футболисты МЮ празднуют гол. Фото прес-служба клуба





Расписание и результаты всех матчей 24 тура АПЛ

Суббота, 10 февраля

14:30 "Манчестер Сити" – "Эвертон" 2:0

17:00 "Фулхэм" – "Борнмут" 3:1

17:00 "Ливерпуль" – "Бернли" 3:1

17:00 "Лутон" – "Шеффилд Юнайтед" 1:3

17:00 "Тоттенхэм" – "Брайтон" 2:1

17:00 "Вулверхэмптон" — "Брентфорд" 0:2

19:30 "Ноттингем" – "Ньюкасл" 2:3

Воскресенье, 11 февраля

16:00 "Вест Хэм" – "Арсенал" 0:6

18:30 "Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед" 1:2

Понедельник, 12 февраля

22:00 "Кристалл Пелас" — "Челси"

Турнирная таблица АПЛ перед 24 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 51 очко. Далее следует "Манчестер Сити", имеющий матч в запасе и 49 баллов, равно как и у "Арсенала", который идет третьим. У "Астон Виллы" замыкающая топ-4 46 очков. "Челси" Михаила Мудрика расположилось на 11 позиции и имеет 31 зачетный балл. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 15-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 18 позициях соответственно.

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

