Холанд установил очередной рекорд в Лиге чемпионов: какой именно



















Во вчерашнем матче "Манчестер Сити" против "РБ Лейпциг" горожане сумели отыграться и победить со счета 0:2. "Камбек" начался с гола Эрлинга Холанда, забившего свой 40 мяч в Лиге чемпионов и установившего очередной рекорд результативности. Об этом сообщает портал Transfermarkt, передают "Комментарии".



Холанд празднует гол. Фото с открытых источников

"Камбек" "Ман Сити"

Вчера в матче 4 тура Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимал "РБ Лейпциг". Уже на 33-й минуте встречи горожане проигрывали 0:2. Однако во втором тайме все перевернулось с ног на голову. Команда Пепа Гвардиолы забила три мяча усилиями Холанда, Фодена и Альвареса и выиграла матч.



Рекорд Холанда

Для норвежца этот гол стал уже 40 в самом престижном клубном турнире мира. Таким образом, он установил новый рекорд, ведь для того, чтобы забить такое количество мячей, ему понадобилось всего 35 матчей. Прошлый рекорд принадлежал бывшему форварду "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Руду Ван Нистелрою. Свои первые 40 мячей голландец забил за 45 матчей. Стоит отметить, что на 9 месте в этом рейтинге находится и Андрей Шевченко, сумевший достичь такой отметки за 72 матча.

Второй рекорд за неделю

В минувшие выходные Эрлинг Холанд забил "Ливерпулю" на 27 минуте встречи по передаче Натана Аке. Этот мяч стал юбилейным 50-м для норвежца в английской Премьер-лиге, для этого ему понадобилось 48 матчей. Таким образом, он побил рекорд Энди Коула, которому для отметки 50 мячей в АПЛ понадобилось 65 матчей.





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