Харьков возвращает ФК "Металлист" - и.о. мэра

Исполняющий обязанности харьковского городского главы Игорь Терехов обрадовал футбольных фанатов, а также и большинство жителей города. Новость о том, что футбольный клуб "Металлист" вернется в большой спорт он сообщил на странице в Facebook.

Харьков возвращает ФК "Металлист" - фото из открытых источников

"Уверен, эта новость порадует не только футбольных болельщиков! Принимать "ЕВРО-2012" и не иметь своей команды в высшей лиге? Это не про Харьков! Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины!", — написал Терехов в социальной сети.

По его словам, Харьков подготовлен к "большому футболу", в городе есть стадион и тренировочная база.

Исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов также отметил, что скоро вместе с экс-владельцем клуба Александром Ярославским поделиться информацией о "возрождении Металлиста".

"И пусть сегодня вторник – думаю, всем фанатам футбола есть, что отпраздновать вечером", — подытожил он.

Лучшие спортсмены избирались методом голосования. Участие в отборе футболистов принимали члены IFFHS из 150 стран мира. На первом месте рейтинга оказался форвард аргентинской "Барселоны" Лионель Месси. Он опередил португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который оказался на втором месте. Почетное третье место занял испанец Андрес Иньеста.









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