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Греция приняла сторону России: удалось ли Украине убедить УЕФА

Россия хотела вернуться в международный футбол через Грецию.

сегодня, 16:22
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Slava Kot

В последней встрече президентов и генсеков футбольных федераций УЕФА неожиданно возникла поддержка России. Среди выступивших на ее стороне стран оказалась Греция, а также несколько других государств, в частности Беларусь, Черногория, Казахстан и Босния и Герцеговина.

Греция приняла сторону России: удалось ли Украине убедить УЕФА

Греция поддержала возвращение России в футбол. Фото из открытых источников

Федерации футбола Греции выдвинула предложение разрешить молодежным сборным России играть в официальных матчах, обосновывая это тем, что "дети не должны страдать" из-за войны.

Однако Украина сумела отстоять дисквалификацию российских команд, которая была введена УЕФА с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Как сообщает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил с "очень мощной" речью и напомнил, что Международный уголовный суд в марте прошлого года выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, обвиняемого в незаконной депортации детей с территории Украины.

Главой Федерации футбола Греции является Макис Гагацис, также занимающий пост генерального менеджера клуба ПАОК. Этот клуб принадлежит российскому бизнесмену Ивану Саввидису, близкому к российскому диктатору Путину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия планировала через Кыргызстан вернуть своих спортсменов к участию в международных соревнованиях по шахматам. Лучший шахматист мира во время награждения выступил с речью против снятия дисквалификации РФ.

Также "Комментарии" писали о бывшем украинском футболисте, который передал свою футболку на аукцион для оккупантов.



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Источник: https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/news/1727110814-vacko-greciya-zaklikala-povernuti-molodizhni-zbirni-rf-u-zmagannya-uyefa-propoziciyu-ne-priynyali-pislya-potuzhnogo-vistupu-shevchenka.html
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