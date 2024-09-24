В последней встрече президентов и генсеков футбольных федераций УЕФА неожиданно возникла поддержка России. Среди выступивших на ее стороне стран оказалась Греция, а также несколько других государств, в частности Беларусь, Черногория, Казахстан и Босния и Герцеговина.



Греция поддержала возвращение России в футбол. Фото из открытых источников

Федерации футбола Греции выдвинула предложение разрешить молодежным сборным России играть в официальных матчах, обосновывая это тем, что "дети не должны страдать" из-за войны.

Однако Украина сумела отстоять дисквалификацию российских команд, которая была введена УЕФА с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Как сообщает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил с "очень мощной" речью и напомнил, что Международный уголовный суд в марте прошлого года выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, обвиняемого в незаконной депортации детей с территории Украины.

Главой Федерации футбола Греции является Макис Гагацис, также занимающий пост генерального менеджера клуба ПАОК. Этот клуб принадлежит российскому бизнесмену Ивану Саввидису, близкому к российскому диктатору Путину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия планировала через Кыргызстан вернуть своих спортсменов к участию в международных соревнованиях по шахматам. Лучший шахматист мира во время награждения выступил с речью против снятия дисквалификации РФ.

Также "Комментарии" писали о бывшем украинском футболисте, который передал свою футболку на аукцион для оккупантов.

