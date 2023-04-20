"Говорил и буду говорить по-русски": бывший игрок сборной Украины сделал заявление о вопросе языка

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прояснил свою позицию по языковому вопросу. На своей странице в Instagram футболист отметил, что каждый человек должен сам выбирать, на каком языке ему говорить.

Александр Алиев (фото из открытых источников)

"Вы меня все спрашиваете, почему я говорю по-русски. Потому что я всегда говорил и буду говорить по-русски. Это личное дело каждого. Вы видите, мне очень трудно (Алиев до этого момента пытался говорить по-украински, – ред.). Я говорил, говорю и буду говорить на русском языке. Да, как мне удобно. Я думаю, вы меня поняли", — написал Алиев.

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Важно, что Александр Алиев родился в русском Хабаровске и 12 лет был жителем Дальнего Востока, уже позже его родные переехали поближе к российской столице. В 14 лет подростка пригласили в академию киевского "Динамо", где из него сделали футболиста.

Делая профессиональную карьеру, Алиев играл не только в составе киевского "Динамо", но и московского "Локомотива", "Днепра", "Анжи" из Махачкалы и выступал за другие клубы. На его счету шесть голов и восемь ассистистов в 28 матчах за сборную Украины.

Завершил свою спортивную карьеру футболист в 2020 году

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, экс-игрок сборной Украины вступил в территориальную оборону Киева.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алиев попал в очередной скандал . Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев попал в очередной скандал. В этот раз скандально известный футболист обматерил полицейских и даже угрожал представителю правоохранительных органов. Это произошло после остановки патрульной полицией автомобиля, в котором Алиев уезжал с друзьями.