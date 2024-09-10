Готовился два месяца: украинский футболист переплыл Тису, чтобы играть за белорусский клуб

35-летний украинский вратарь Денис Шелихов совершил незаконное пересечение границы, переплыв реку Тису, чтобы попасть в Беларусь, где он играет за клуб "Славия" (Мозырь). Об этом сообщает Sport-express.ua.

Денис Шелихов (фото из открытых источников)

Как отмечают источники, Шелихов тщательно готовился к этому шагу: в течение двух месяцев тренировался плавать с ластами, чтобы успешно преодолеть реку.

Сам футболист затруднился четко ответить на вопрос журналистов о законности его выезда из Украины, указывая на то, что все предположения остаются на усмотрение тех, кто их делает.

Это ваши догадки и предположения тех ребят, что вам сказали, вот они лучше знают, поэтому пусть вам и рассказывают. Вам что, больше нечего говорить или писать об украинском футболе???", – заявил вратарь журналисту, который спросил его о вероятном незаконном пересечении границы Украины.



Ранее у Шелихова уже был опыт игры в Беларуси, а также выступал за украинские клубы "Днепр", "Волынь", "Николаев", "ВПК-Агро", "Металлист 1925", "ЛНЗ", "Викторию" и грузинский клуб "Сабуртало" ". В составе Днепра он был запасным вратарем во время финала Лиги Европы в 2015 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что тренер известного футбольного клуба сбежал из Украины . В начале прошлого года тренер по физподготовке футбольного клуба Черноморец Игорь Касьяненко начал работать как представитель обновленного тренерского штаба. Как сообщает Sport.ua, именно Игорь Касьянов в первых числах января уехал из Украины со всеми членами футбольного клуба, но не вернулся домой. Было известно, что в январе ФК Черноморец выехал на тренировочный сбор в Турцию, однако спортивный специалист не вернулся в Украину.