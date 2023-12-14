Голевая феерия в Порту: "Шахтер" не смог сотворить сенсацию

Донецкий "Шахтер" завершил выступления в этом сезоне Лиги чемпионов. В сверхрезультативном матче "горняки" уступили "Порту" со счетом 5:3. Самые интересные моменты матча разобрали "Комментарии".



Шахтер перед матчем с Порту. Фото прес-служба Шахтера

События первого тайма

Уже на 9 минуте Галено открыл счет, закатив мяч в пустые ворота "Шахтера". Однако на 29-й минуте Зубков после отличной передачи Степаненко получил мяч на фланге, обыграл защитника и отдал передачу уже на пустые ворота Данилу Сикану. Сначала рефери зафиксировал офсайд, но после просмотра VAR гол был засчитан, 1:1. К сожалению, на перерыв команды пошли при счете 2:1 в пользу португальцев. Тот же Галено мощно пробил почти с линии штрафной, Ризнык был бессилен.

Второй тайм

На 62-й минуте второго тайма хозяева забили третий мяч усилиями Тареми. Надежду подарил автогол Эустакио после удара Сикана. Однако на 75 минуте Пепе восстановил преимущество в два гола после подачи с углового, а разгромным счет сделал Консейсау уже через 7 минут. В конце матча "Шахтер" сумел забить еще один мяч. Степаненко отдал передачу на Эгиналду, а тот сильно пробил вниз. В итоге 5:3 настоящая голевая феерия.

"Шахтер" весной сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, а "Порту" в 1/8 Лиги чемпионов, вместе с "Барселоной".

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