Гол Яремчука помог "Валенсии" обыграть "Вильярреал": обзор матча



















Вчера состоялся матч 19 тура испанской Ла Лиги, в котором "Валенсия" за которую играет Роман Яремчук принимала на "Месталье" "Вильярреал". Украинец забил свой дебютный гол в чемпионате Испании. Обзор матча смотрите в материале "Комментариев".



Футболисты Валенсии празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Обзор матча





Расписание и результаты всех матчей 19-го тура испанской Ла Лиги

Вторник, 2 января

"Валенсия" – "Вильярреал" – 3:1

"Реал Сосьедад" — "Алавес" — 1:1

"Хетафе" — "Райо Вальекано" — 0:2

Среда, 3 января

18:00 "Гранада" – "Кадис"

20:15 "Реал" — "Мальорка"

20:15 "Сельта" — "Бетис"

22:30 "Жирона" — "Атлетико"

Четверг, 4 января

18:00 "Осасуна" — "Альмерия"

20:15 "Севилья" — "Атлетик"

22:30 "Лас-Пальмас" — "Барселона

Ситуация в турнирной таблице перед 19 туром

Мадридский "Реал" лидер Ла Лиги и имеет 45 набранных баллов после 17 туров. "Жирона" занимает второе место. В активе подопечных Мичела также 45 набранных очков, но они уступают "сливочным" за счет очной встречи. "Барселона" занимает третье место. В активе "блаугранас" 38 очков. На три очка меньше и игру в запасе у "Атлетико", который идет четвертым.

Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды . Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.



