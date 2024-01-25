Гол на 36 секунде, много голов и моментов: обзор матча "Атлетик" – "Барселона" (ВИДЕО)

Вчера прошли еще два матча четвертьфиналов Кубка Испании по футболу. В одном из них "Барселона" играла на выезде с "Атлетиком" Бильбао. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов матча.

Игроки Атлетика празднуют гол. Фото прес-служба клуба





Расписание и результаты четвертьфиналов Кубка Испании

23 января, вторник

"Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2

24 января, среда

"Мальорка" – "Жирона" 3:2

"Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)

25 января, четверг

22:00 "Атлетико (Мадрид) – "Севилья".

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