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Гол Мудрика помог Челси победить Лидс в Кубке Англии (ВИДЕО)

В четвертьфинале "Челси" Мудрика встретится с "Лестером"

сегодня, 14:34
Автор:
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Куров Артем
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Вчера прошли заключительные матчи 1/8 Кубка Англии по футболу. В одном из них "Челси" Михаила Мудрика принимал на собственном поле "Лидс". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Гол Мудрика помог Челси победить Лидс в Кубке Англии (ВИДЕО)

Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"


Расписание и результаты матчей 1/8 Кубка Англии

26 февраля

  • "Ковентри" – "Мэйдстоун" – 5:0

27 февраля

  • 21:30. "Борнмут" – "Лестер" 0:1

  • 21:45. "Блэкберн" — "Ньюкасл" 1:2

  • 22:00. "Лутон" — "Манчестер Сити" 2:6

28 февраля

  • 21:30. "Челси" — "Лидс" 3:2

  • 21:45. "Вулвергемптон" – "Брайтон" 1:0

  • 21:45. "Ноттингем" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

  • 22:00. "Ливерпуль" – "Саутгемптон" 3:0

Матчи 1/4 Кубка Англии

  • "Челси" — "Лестер";

  • "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль";

  • "Манчестер Сити" — "Ньюкасл";

  • "Вулверхэмптон — Ковентри".

Матчи 1/4 финала Кубка Англии запланированы на 16-17 марта.

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой было официально объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Состоялась жеребьевка Лиги Европы. К сожалению, единственный украинский клуб в евровесне донецкий "Шахтер" завершил выступления в турнире, вчера уступив "Марселю". Вашему вниманию пары 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Wt7fUzWm1PU
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