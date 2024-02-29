Гол Мудрика помог Челси победить Лидс в Кубке Англии (ВИДЕО)



















Вчера прошли заключительные матчи 1/8 Кубка Англии по футболу. В одном из них "Челси" Михаила Мудрика принимал на собственном поле "Лидс". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"





Расписание и результаты матчей 1/8 Кубка Англии

26 февраля

"Ковентри" – "Мэйдстоун" – 5:0

27 февраля

21:30. "Борнмут" – "Лестер" 0:1

21:45. "Блэкберн" — "Ньюкасл" 1:2

22:00. "Лутон" — "Манчестер Сити" 2:6

28 февраля

21:30. "Челси" — "Лидс" 3:2

21:45. "Вулвергемптон" – "Брайтон" 1:0

21:45. "Ноттингем" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

22:00. "Ливерпуль" – "Саутгемптон" 3:0

Матчи 1/4 Кубка Англии

"Челси" — "Лестер";

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль";

"Манчестер Сити" — "Ньюкасл";

"Вулверхэмптон — Ковентри".

Матчи 1/4 финала Кубка Англии запланированы на 16-17 марта.

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой было официально объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Состоялась жеребьевка Лиги Европы. К сожалению, единственный украинский клуб в евровесне донецкий "Шахтер" завершил выступления в турнире, вчера уступив "Марселю". Вашему вниманию пары 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.

