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Гол Мбаппе помог "ПСЖ" одолеть "Реал Сосьедад" матчи ЛЧ (ВИДЕО)

Ответный матч в Испании состоится 5 марта в 22:00

сегодня, 12:38
Автор:
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Куров Артем
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Вчера проходили еще два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них "Реал Сосьедад" играл на выезде против "ПСЖ". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Гол Мбаппе помог "ПСЖ" одолеть "Реал Сосьедад" матчи ЛЧ (ВИДЕО)

Мбаппе праздует гол. Фото прес-служба ПСЖ


Расписание и результаты всех матчей 1/8 Лиги чемпионов

Первые матчи

13 февраля

  • "РБ Лейпциг" 0:1 "Реал" Мадрид;

  • "Копенгаген" 1:3 "Манчестер Сити".

14 февраля

  • "Лацио" 1:0 "Бавария";

  • "ПСЖ" 2:0 "Реал Сосьедад".

20 февраля

  • 22:00 "Интер" — "Атлетико" Мадрид;

  • 22:00 "ПСВ" — "Боруссия" Дортмунд.

21 февраля

  • 22:00 "Порту" — "Арсенал";

  • 22:00 "Наполи" — "Барселона".

Ответные матчи

5 марта

  • 22:00 "Бавария" — "Лацио";

  • 22:00 "Реал Сосьедад" — "ПСЖ".

6 марта

  • 22:00 "Реал" Мадрид — "РБ Лейпциг";

  • 22:00 "Манчестер Сити" — "Копенгаген".

12 марта

  • 22:00 "Арсенал" — "Порту";

  • 22:00 "Барселона" — "Наполи".

13 марта

  • 22:00 "Атлетико" Мадрид — "Интер";

  • 22:00 "Боруссия" Дортмунд — "ПСВ".

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1wjB5hPmZQc
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