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Гол-красавец Малиновского бывшему клубу не помог "Дженоа" избежать поражения (ВИДЕО)

Руслан Малиновский забил третий гол за "Дженоа" в Серии А

сегодня, 13:26
Автор:
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Куров Артем
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Вчера в 24 туре итальянской Серии А встречались "Аталанта" и "Дженоа", за которую играет Руслан Малиновский. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка и гола украинца.

Гол-красавец Малиновского бывшему клубу не помог "Дженоа" избежать поражения (ВИДЕО)

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников


Расписание всех матчей 24 тура Серии А

9 февраля, пятница

  • 21:45 "Солернитана" — "Эмполи" 1:3

10 февраля, суббота

  • 16:00 "Кальяри" — "Лацио" 1:3

  • 19:00 "Рома" — "Интер" 2:4

  • 21:45 "Сассуоло" — "Торино" 1:1

11 февраля, воскресенье

  • 13:30 "Фиорентина" — "Фрозиноне" 5:1

  • 16:00 "Болонья" — "Лечче" 4:0

  • 16:00 "Монца" — "Верона" 0:0

  • 19:00 "Дженоа" — "Аталанта" 1:4

  • 21:45 "Милан" — "Наполи" 1:0

12 февраля

  • 21:45 "Ювентус" — "Удинезе"

Турнирная таблица Серии А перед 24 туром

Лидирует в турнирной таблице "Ювентус", который имеет 52 очка. С отставанием в 1 балл и матчем в запасе от "старой синьоры" на втором месте располагался миланский "Интер". Следом за ним следует "Милан" с 45 очками. Зону Лиги чемпионов замыкает "Фиорентина", которая имеет 34 балла. Претенденты на вылет: "Верона" (18 место, 17 очков), "Эмполи" Коваленко (19 место 16 очков), "Салернитана" (20 место, 12 очков).

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l-HQBKV1zr8
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