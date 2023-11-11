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Гол Довбика и ассист Цыганкова помогли "Жироне" обыграть "Райо"

Благодаря этой победе "Жирона" продолжает лидировать в Ла Лиге

сегодня, 17:10
Автор:
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Куров Артем
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Завершился матч 13 тура Ла Лиги между "Райо Вальекано" и "Жироной". Гол Довбика и ассист Цыганкова помогли их команде одержать победу. Самые интересные события матча разобрали "Комментарии"

Гол Довбика и ассист Цыганкова помогли "Жироне" обыграть "Райо"

Цыганков и Довбик празднуют гол. Фото с открытых источников

Как проходил матч

Увереннее игру начали хозяева. Уже на 5-й минуте встречи Альваро Гарсия после серии рикошетов получил мяч в штрафной и без сопротивления пробил от стойки в сетку ворот. После этого Жирона начала играть активнее и начала создавать моменты и это дало свои плоды. За три минуты до конца первого тайма после прохода по флангу Виктор Цыганков прострелил правой ногой Артема Довбика. Украинский форвард принял мяч практически на одиннадцатиметровой отметке и пробил в верхний угол ворот "Райо".


Во втором тайме хозяева также создавали множество моментов и могли забивать. Однако, на 65 минуте после комбинации "Жироны" при участии Цыганкова, Артем Довбик пробил с нескольких метров по воротам, голкипер "Райо" совершил великолепный сейв, но на добивании сыграл Савио. В итоге гости выиграли 2:1. Благодаря этой победе "Жирона" продолжает лидировать в Ла Лиге.

Артём Довбик забил свой седьмой мяч в Ла Лиге и вышел на вторую позицию в списке бомбардиров. Виктор Цыганков оформил вторую голевую передачу в чемпионате.

Напомним, что сегодня мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сыграет матч 13 тура испанской Примеры против "Валенсии". У обеих команд в составе есть украинцы, имеющие хорошие шансы появиться на поле. Где и сколько времени смотреть матч читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://comments.ua/ua
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