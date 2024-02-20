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Гол Цыганкова не помог "Жиронt" избежать поражения (ВИДЕО)

После этого поражения "Жирона" отстает от "Реала" на шесть очков.

сегодня, 16:35
Автор:
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Куров Артем
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Вчера состоялся последний матч 25-го тура испанской Ла Лиги. Так, "Жирона" Довбика и Цыганкова играла в гостях против "Атлетика" Бильбао. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Гол Цыганкова не помог "Жиронt" избежать поражения (ВИДЕО)

Цыганков празднует гол. Фото прес-служба "Жироны"


Результаты и расписание всех матчей 25 тура Ла Лиги

16 февраля

  • "Вильярреал" — "Хетафе" 1:1

17 февраля

  • "Атлетико" Мадрид 5:0 "Лас-Пальмас"

  • "Осасуна" 2:0 "Кадис"

  • "Сельта" 1:2 "Барселона"

  • "Валенсия" 0:0 "Севилья"

18 февраля

  • "Райо Вальекано" 1:1 "Реал" Мадрид

  • "Гранада" 1:1 "Альмерия"

  • "Мальорка" 1:2 "Реал Сосьедад"

  • "Бетис" 0:0 "Алавес"

19 февраля

  • "Атлетик" Бильбао 3:2 "Жирона"

Турнирная таблица перед 25 туром

В турнирной таблице Ла Лиги лидирует мадридский ”Реал”, который имеет 61 очко. На втором месте и на пять баллов меньше "Жирона" Довбика и Цыганкова. Третьей идет "Барселона", у которой 51 очко. Топ-4 замыкает "Атлетико", у которого 48 баллов. "Валенсия" Яремчука идет на девятом месте с 35 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (17 очков), Гранада (13 очков) и Альмерия (6 очков).

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://youtu.be/szbKHGQlpY8
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