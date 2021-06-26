Глава УАФ ответил на предложение из России о проведении матча со сборной Украины

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал предложение члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева о проведении товарищеского матча между сборными двух стран.

Андрей Павелко (фото из открытых источников)

По его словам, организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях.

"Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ. А еще после того, как наши ведущие команды, "Шахтер" и "Заря", а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, "Таврия", сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах – на "Донбасс Арене" в Донецке, на "Авангарде" в Луганске, на "Локомотиве" в Симферополе соответственно. А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает "Шахтер", а первым представителем Украины была "Таврия", а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет "Заря", и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма", — цитирует Павелко Газета.ru.

Как считает глава Украинской ассоциации футбола, "поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них".

Как мы сообщали ранее, легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020. Об этом футболист рассказал в эфире "Коммент. Шоу". Тридцатипятилетнему игроку понравилось то, как играет наша национальная команда. Вопреки хорошему уровню шведов с которыми игрокам предстоит встретиться в 1/8 турнира, Акинфеев считает, что сборная Украины имеет все шансы на выход в следующий этап. Также Акинфеев отметил высокий уровень игры украинского голкипера Георгия Бущана, назвав его "топовым".

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