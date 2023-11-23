Георгий Судаков заинтересовал 10 ведущих клубов Европы, – о каких командах идет речь



















Атакующий полузащитник Георгий Судаков, сверкающий в составе "Шахтера", становится объектом заинтересованности известных европейских клубов, сообщает издание 90min, передают "Комментарии". Талант, выросший в молодежной академии донецкого клуба, привлекает ведущие команды Премьер-лиги и Европы своей игрой.



Судаков забивает "Барселоне". Фото прес-служба "Шахтера"

По информации источника благодаря хорошим выступлениям как в составе Шахтера, так и в национальной сборной Украины, Судаков стал одним из самых обсуждаемых молодых талантов в футбольной Европе. Он находится под радаром таких грандов, как Ювентус, Боруссия Дортмунд и Наполи.



Кроме того, "Барселона", "Бавария" и "Байер" также проявляли интерес к Судакову. Что касается клубов Премьер-лиги, то, по информации 90min, "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ньюкасл Юнайтед" и "Вест Гэм Юнайтед" активно следят за развитием молодого украинца. Также сообщается, что скауты этих команд просматривали Георгия в Леверкузене в матче со сборной Италии.





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Напомним, что завершилась квалификация к Евро-2024, в которой принимала участие и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Кто именно вышел в финальную часть турнира читайте в материале "Комментариев".



Также отметим, что в современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Украинцам обычно интересно, сколько зарабатывают их сограждане, выступающие за границей. Десятку крупнейших контрактов украинских футболистов приводит портал Capology, передают "Комментарии".

