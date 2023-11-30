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"Гент" – "Заря": где и когда смотреть решающий матч для украинской команды

"Зари", чтобы оставить шансы на выход из группы, нужна только победа и проигрыш "Маккаби" в параллельном матче

сегодня, 13:29
Автор:
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Куров Артем
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Уже сегодня луганская "Заря" проведет свой пятый матч в рамках группового этапа Лиги конференций против "Гента". Где и о которой смотреть важный матч еврокубков, сообщают "Комментарии".

"Гент" – "Заря": где и когда смотреть решающий матч для украинской команды

Матч Зари с Маккаби. Фото прес-служба Зари

Где будут транслировать матч     

Игру "Гент" — "Заря" Луганск можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт".


Матч "Гент" — "Заря" состоится сегодня в 19:30 по киевскому времени в городе Гент на "KAA Gent Arena". Луганский клуб после четырех сыгранных матчей имеет четыре зачетных балла и занимает третью позицию в группе. "Гент" с 10 зачетными баллами идет на первой позиции в группе B. В матче первого тура команды сыграли вничью 1:1.

Судейская бригада

Главный арбитр – Евангелос Манухос (Греция)

Ассистенты арбитра – Константинос Псаррис, Константинос Николаидис (оба Греция)

4-й арбитр – Анастасиус Папапетру (Греция)

Наблюдатель арбитража – Йоуны Хюютия (Финляндия)

Арбитр ВАА – Аристотелис Диамантопулос (Греция).


Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.



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Источник: https://comments.ua/ua
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