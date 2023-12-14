Где и когда смотреть последний матч "Зари" в еврокубках этого сезона

Сегодня пройдут матчи шестого тура группового этапа Лиги конференции. В одном из матчей луганская "Заря" будет играть против исландского "Брейдаблика". Где смотреть последний матч украинской команды в еврокубках этого сезона, читайте в материале "Комментариев".



Заря перед матчем. Фото прес-служба Зари

Где посмотреть матч

Матч "Заря" — "Брейдаблик" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Все матчи 6 тура группового этапа Лиги конференций

"Абердин" — "Айнтрахт Франкфурт" 19:45;

"Генк" — "Чукаречки" 19:45;

"Зринские" — "Астон Вилла" 19:45;

"Легия" — "АЗ Алкмар" 19:45;

Лудогорец" – "Норшеланн" 19:45;

"ПАОК" — "ИК" 19:45;

"Фенербахче" — "Спартак Трнава" 19:45;

"Ференцварош" — "Фиорентина" 19:45;

"Брюгге" — "Буде/Глимт" 22:00;

"Виктория Пльзень" — ФК "Астана" 22:00;

"Динамо Загреб" — "Баллкани" 22:00;

"Заря" — "Брейдаблик" 22:00;

"Лилль" — "Клаксвик" 22:00;

"Лугано" — Бешикташ 22:00;

"Маккаби Тель-Авив" — "Гент" 22:00;

"Слован Братислава" — "Олимпия Любляна" 22:00;

Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

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