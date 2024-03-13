Футбольный клуб установил мировой рекорд по количеству побед подряд: какой именно

В истории мирового футбола зафиксировано новое выдающееся достижение: футбольная команда Аль-Хиляль из Саудовской Аравии установила рекорд, победив в 28 матчах подряд во всех соревнованиях, где она участвовала. Эта небывалая серия побед была зафиксирована после того, как в вечернем ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Азии команда одолела своего соперника, Аль-Иттихад, со счетом 2:0.

Аль-Хиляль установил мировой рекорд по количеству побед подряд

Таким образом, Аль-Хиляль не только продемонстрировал свое доминирование на региональной арене, но и вошел в мировую футбольную историю, побив предыдущий рекорд, принадлежавший Нью-Сейнтс из Уэльса с их 27 победами подряд, зафиксированными в 2016 году.

Сегодняшний успех "Аль-Хиляля" в чемпионате, где команда имеет 21 победу после 23 матчей, ни одного поражения и лидирует в турнирной таблице, является результатом неутомимого труда, стратегического планирования и невероятной талантливости. Отстающий "Аль-Наср", за который играет звезда мирового масштаба Криштиану Роналду, испытывает давление непреодолимого лидера, имея на 12 очков меньше.

Александр Митрович, возглавляющий атакующий фронт "Аль-Хиляля" с 20 голами в чемпионате, является ключевой фигурой на поле. Рядом с ним бразилец Малком и Салем Аль-Давсари, каждый из которых внес 10 голов в общую копилку команды, и Милинкович с 9 голами, демонстрируют непреклонную командную игру и индивидуальное мастерство.

Эта победная серия Аль-Хиляля не только прославляет клуб и футбол Саудовской Аравии на международной арене, но и вдохновляет молодежь и спортивные коллективы по всему миру на достижение собственных высот.

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