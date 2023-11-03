Футболисты "Динамо" и "Шахтера" почтили память Артема Франкова перед матчем

Перед одним из важнейших матчей сезона УПЛ — противостоянием "Динамо" и "Шахтера" — футболисты обеих команд почтили память украинского спортивного журналиста Артема Франкова. Он ушел из жизни 31 октября на 54-м году своей жизни. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" Киев.



Капитаны почтили память Артема Франкова. Фото прес-служба "Шахтера"

В память об Артеме Франкове, капитанах команд, Владимире Бражко и Тарасе Степаненко взяли футболки своих клубов, на которых была фамилия Франкова и номер 53 — возраст, в котором умер журналист. После этого капитаны вместе с детьми журналиста сделали общее фото. Напомним, Артема Франкова не стало 31 октября, он скончался на 54-м году жизни.



Матч "Динамо" против "Шахтера"

В первом тайме преимущество было в основном на стороне киевлян. Они больше владели мячом и били по воротам, однако забить в итоге так и не смогли.



В начале второй половины встречи "Шахтер" перехватил инициативу и на 53-й минуте открыл счет. Александр Зубков после разрезной передачи Невертона пробил между ног голкипера. Динамовцы пытались отыграться и шли вперед, однако за весь второй тайм они не смогли нанести ни одного удара в створ ворот "горняков". Нападающий дончан Даниил Сикан имел прекрасную возможность удвоить преимущество своей команды. После великолепной передачи Георгия Судакова он положил на покушение Дячука и бил с нескольких метров, однако свою команду спас Бущан.



"Шахтер" благодаря этой победе поднимается на третью позицию и имеет один матч в запасе, что теоретически позволит занять первую позицию в случае победы. "Динамо" остается на седьмом месте, но может опуститься еще ниже, если конкуренты выиграют свои матчи на выходных. У киевлян остается две игры в запасе, но это четвертый матч подряд УПЛ, в котором динамовцы не могут победить. Они проиграли три из четырех последних игр.

