Футбольный клуб «Кривбасс» возрождается: кто этому способствовал

Криворожский футбольный клуб "Кривбасс", который прекратил существование в 2013 году, возрождается. Об этом сообщает футбольный Telegram-канал "Тайны футбола".



По данным канала, возрождение состоится благодаря слиянию с командой со второй лиги "Горняк". Сообщается, что клубы объединятся без переименования. "Горняк" предоставит свои базу, академию стадион и другую инфраструктуру. Обновленная команда получит новый менеджмент. В то же время останется название, логотип и цвета команды "Кривбасс". Авторы канала акцентируют внимание на том, что главное – останется история "Кривбасса".

"Тайны футбола" пишут, что после того, как ФК "Кривбасс" прекратил существование, благодаря фанатам и бывшему тренеру клуба Сергею Мазуру, сам бренд удалось сохранить. По данным авторов канала, в отличие от ФК "Днепр" и "Металлист", криворожский клуб банкротили не для того, чтобы списать долги и заявить новый. Сообщают, что бывшее руководство полностью перестало заниматься клубом в 2013 году и оживилось лишь после заявления президента Владимира Зеленского.

Telegram-канал пишет, что важную роль в процесс возрождения "Кривбасса" сыграл депутат Юрий Корявченков, которому помог глава УАФ Андрей Павелко. Ему президент, собственно и поручал заняться этим вопросом вместе с УАФом. Кроме того, слияние с "Горняком" должно способствовать тому, чтобы "Кривбасс" сразу вышел на качественный уровень футбола.

Также по информации Telegram-канала "Тайны футбола", чуть больше года назад, президент обратился к братьям Суркисам с просьбой помочь восстановить "Кривбасс", но те ничего так и не сделали. В этом им должен был помочь Иван Баканов, до его назначения на должность председателя СБУ, пишут "Тайны футбола".

Ранее "Комментарии" писали, что бывший глава УАФ (ранее ФФУ, – прим. ред.), ныне – действующий народный депутат Григорий Суркис "ставит палки в колеса" действующему президенту ассоциации Андрею Павелко". С этой целью и создана так называемая футбольная парламентская футбольная ВСК, которая полгода занималась вопросом строительства футбольных площадок.

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