Фрэнсис Нганну вошел в топ 10 рейтинга WBC в супертяжелом весе

Фрэнсис Нганну, бывший чемпион UFC, провел свой дебютный бой в боксе против чемпиона в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри. Несмотря на поражение, камерунец выдал очень близкое сражение и вошел в топ 10 рейтинга WBC, сообщает организация у себя в соцсети X, передают “Комментарии”.



Нганну перед боем с Фьюри. Фото с открытых источников

Фрэнсис Нганну провел выдающуюся работу против чемпиона WBC в тяжелом весе, и Совет руководителей WBC согласился поставить его под №10 в рейтинге супертяжелого веса, – говорится в сообщении.

Бой Фьюри – Нганну

Первые два раунда Фьюри спокойно расстреливал камерунца джебом на дистанции и заметно преобладал в скорости. Однако в третьем раунде в одном из разменов Нганну выбросил мощный левый боковой, после которого "Цыганский король" оказался в нокдауне. Весь третий и четвертый раунд Фрэнсис владел инициативой в бою. Однако Фьюри, восстановившись, снова начал использовать свою скорость и работу ног и забрал 5 и 6 раунда. В седьмом камерунский "Хищник" снова перехватил инициативу, раунд остался за ним. Три последних раунда прошли более спокойно, в основном с преимуществом Тайсона в чистых попаданиях.



Бой прошел все десять раундов. В итоге Тайсон Фьюри победил раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 Фьюри и 95-94 Фьюри). Несмотря на то, что многие не давали шансов Фрэнсису Нганну, он сумел отправить непобедимого британца в нокдаун и выиграть бой на записке одного из судей.



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