"Фрайбург" - "Ланс": стартовые составы на матч плей-офф Лиги Европы

Сегодня состоятся ответные матчи первого раунда плей-офф Лиги Европы. В одном из них "Фрайбург" будет принимать французский "Ланс". Стартовые составы на этот матч, смотрите в материале "Комментариев".

Матч Ланс - Фрайбург. Фото с открытых источников





Где смотреть матч

Игру "Фрайбург" — "Ланс" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 5", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы

22 февраля

19:45 "Карабах" (Азербайджан) — "Брага" (Португалия)

Первый матч – 4:2

19:45 "Ренн" (Франция) — "Милан" (Италия)

Первый матч – 0:3

19:45 "Фрайбург" (Германия) – "Ланс" (Франция)

Первый матч – 0:0

19:45 "Тулуза" (Франция) – "Бенфика" (Португалия)

Первый матч – 1:2

22:00 "Марсель" (Франция) – "Шахтер" (Украина)

Первый матч – 2:2

22:00 "Рома" (Италия) — "Фейеноорд" (Нидерланды)

Первый матч – 1:1

22:00 "Спарта" (Чехия) — "Галатасарай" (Турция)

Первый матч – 2:3

22:00 "Спортинг" (Португалия) — "Янг Бойз" (Швейцария)

Первый матч – 3:1

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

