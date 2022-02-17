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Французский нападающий был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе на последней минуте вырвал для ПСЖ победу над "Реалом"

сегодня, 21:05
Автор:

Олег Терещенко
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Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан нападающий парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Как передает ТСН, 23-летний француз отличился победным голом в первом матче 1/8 финала против мадридского "Реала" (1:0). На последней минуте встречи Килиан в штрафной пробросил мяч между двух защитников "сливочных" и точно пробил в дальний угол.

Французский нападающий был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе - фото из Associated Press

"ПСЖ": Доннарумма – Хакими, Маркиньо, Кимпембе, Нуну Мендеш – Данилу, Паредес, Верратти – Ди Мария (Неймар, 73), Месси, Мбаппе

"Реал Мадрид": Куртуа – Карвахаль (Васкес, 72), Милитао, Алаба, Менди – Модрич (Вальверде, 82), Каземиро, Кроос – Асенсио (Родриго, 72), Бензема (Бейл, 87), Винисиус (Азар, )

Предупреждения: Верратти, 40, Данила, 62, Кимпембе, 83, Паредес, 90 – Каземиро, 37, Милитао, 52, Менди, 57, Родриго, 83

На звание лучшего игрока недели также претендовали защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, а также полузащитники — Бернарду Силва из "Манчестер Сити" и Мохамед Камара из "Зальцбурга".

Отметим, что в нынешнем сезоне Килиан провел 32 матча за парижан во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач.

Вашему вниманию еще несколько фактов о Мбаппе:

действующий контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан на лето 2022 года. Ранее СМИ сообщали, что именно в следующее лето звездный форвард бесплатно станет игроком мадридского "Реала".

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что вскоре в мадридском "Атлетико" произойдут изменения.



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Источник: https://tsn.ua/prosport/nezabitiy-penalti-messi-ta-gol-u-kompensovaniy-chas-pszh-dotisnuv-real-u-lizi-chempioniv-video-1978384.html
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