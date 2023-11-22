Финиш отбора к Евро-2024: кто сыграет в Германии

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Куров Артем
Завершилась квалификация к Евро-2024, в которой участвовала и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Об этом сообщают "Комментарии".
Кубок Европы на стадионе. Фото прес-служба УЕФА
Через отбор на Евро-2024 напрямую прошли такие сборные как:
Группа A: Испания, Шотландия;
Группа B: Франция, Нидерланды;
Группа C: Англия, Италия;
Группа D: Турция, Хорватия;
Группа E: Албания, Чехия;
Группа F: Бельгия, Австрия;
Группа G: Венгрия, Сербия;
Группа H: Дания, Словения;
Группа I: Румыния, Швейцария;
Группа J: Португалия, Словакия;
Также не забываем, что хозяин турнира сборная Германии автоматически примет участие на Евро. Итак, всего получается известно уже 21 команду с 24 в целом. Еще три команды станут известны весной, когда пройдут стыковые матчи. В этих поединках за право поехать на Евро также будет играть и сборная Украины. Сам турнир состоится следующим летом с 14 июня по 14 июля в Германии, на десяти стадионах страны.
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Напомним, что в современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Украинцам обычно интересно, сколько зарабатывают их сограждане, выступающие за границей. Десятку крупнейших контрактов украинских футболистов приводит портал Capology, передают "Комментарии".
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