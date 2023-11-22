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Финиш отбора к Евро-2024: кто сыграет в Германии

Сборная Украины сыграет в стыковых матчах

сегодня, 10:12
Автор:
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Куров Артем
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Завершилась квалификация к Евро-2024, в которой участвовала и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Об этом сообщают "Комментарии".

Финиш отбора к Евро-2024: кто сыграет в Германии

Кубок Европы на стадионе. Фото прес-служба УЕФА

Через отбор на Евро-2024 напрямую прошли такие сборные как:


  • Группа A: Испания, Шотландия;

  • Группа B: Франция, Нидерланды;

  • Группа C: Англия, Италия;

  • Группа D: Турция, Хорватия;

  • Группа E: Албания, Чехия;

  • Группа F: Бельгия, Австрия;

  • Группа G: Венгрия, Сербия;

  • Группа H: Дания, Словения;

  • Группа I: Румыния, Швейцария;

  • Группа J: Португалия, Словакия;


Также не забываем, что хозяин турнира сборная Германии автоматически примет участие на Евро. Итак, всего получается известно уже 21 команду с 24 в целом. Еще три команды станут известны весной, когда пройдут стыковые матчи. В этих поединках за право поехать на Евро также будет играть и сборная Украины. Сам турнир состоится следующим летом с 14 июня по 14 июля в Германии, на десяти стадионах страны.

Читайте также, что в современном футболе рыночная стоимость футболиста зависит не только от уровня игры, но и от медийности и возраста. Молодые звезды, такие как Холанд и Мбаппе, стоят по 180 миллионов евро. Какая цена у игроков, которым уже более 34 лет читайте в материале "Комментариев"

Напомним, что в современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Украинцам обычно интересно, сколько зарабатывают их сограждане, выступающие за границей. Десятку крупнейших контрактов украинских футболистов приводит портал Capology, передают "Комментарии".



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