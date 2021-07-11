Финал Евро-2020: кому животные пророчат победу (ВИДЕО)



















Сегодня, 11 июля, в Лондоне состоится зрелищный футбольный матч, который определит победителя Евро-2020. Пока букмекеры делятся своими прогнозами, животные-предсказатели со всего мира также сделали свои ставки.

Финал Евро-2020 / Фото: пресс-релиз Аdidas

Итак, на стадионе "Уэмбли" сегодня встретятся сборные Англии и Италии. Каким же будет исход? Издание "Сегодня. Спорт" поделилось видеороликом, на котором свои ставки сделали животные-оракулы. К ним неоднократно обращаются за помощью, чтобы определить победителя в спортивных состязаниях.

Например, сурикаты из лондонского зоопарка намекнули на победу Англии, так же как и сибирский тигр, живущий в Красноярске. Свое предпочтение английской сборной отдали и висайские бородавчатые свиньи из Бристольского зоопарка, а еще тапир Мартин из алматинского зоопарка. Насколько животные-оракулы были правы, зрители узнают уже совсем скоро.

К слову, букмекеры также прогнозируют победу в Чемпионате Европы по футболу именно английской сборной. На ее победу по итогам матча дается коэффициент 1,83, тогда как на то, что Италия завоюет трофей, — 2,04.

Напомним, что национальную сборную Италии по футболу закрыли на спортивной базе после того, как у одного из журналистов обнаружили коронавирусную инфекцию. Но ни у одного игрока COVID-19 не зафиксировали.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что испанское издание AS собрало свою символическую команду открытий на Чемпионате Европы по футболу. В список попали игроки, которые сумели на футбольном поле проявить себя и поразить миллионы фанатов, наблюдающих за матчами. Несмотря на то, что сборная Украины покинула чемпионат, наши футболисты сумели запомниться своей блестящей игрой.





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