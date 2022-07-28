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"Фенербахче" – "Динамо": турецкие болельщики начали скандировать имя Путина (ВИДЕО)

Фанаты "Фенербахче" прибегли к ужасному психологическому методу

сегодня, 01:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Турецкие болельщики известного в стране клуба "Фенербахче" придумали кричалку в поддержку Путина, когда их команда проиграла киевскому "Динамо". Соответствующее видео появилось в сети.

"Фенербахче" – "Динамо": турецкие болельщики начали скандировать имя Путина (ВИДЕО)

Матч Фенербахче – Динамо (фото из открытых источников)

После того как киевское "Динамо" забило гол их команде в матче Лиги чемпионов в Стамбуле.   Турки на стадионе начали выкрикивать: "Ла ла ла ла, Владимир Путин", при этом они хорошо знают, как украинский народ относится к президенту РФ, начавшему войну в Украине. Именно из-за полномасштабного вторжения России, украинские клубы проводят все матчи за границей.

Но в результате в этом матче "Динамо" выиграло со счетом 2:1 и вышло в следующий раунд Лиги чемпионов.

  А карма мгновенно наказала турецких фанатов вылетом их любимой команды из Лиги чемпионов.

Украинские фанаты ждут от UEFA ответной реакции, ведь такое поведение турецких болельщиков является не только прямым нарушением правил проведения соревнований, но и ужасающим психологическим давлением.

Напомним, что "Комментарии" Путин хочет наладить производство "Байракторов" в России. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган рассказал, что президент РФ предложил ему сотрудничество по производству ударных беспилотников "Байрактар". Глава Кремля во время встречи в Тегеране с турецким президентом предложил наладить производство беспилотников "Байрактар" в России. Эрдоган во время заседания Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития похвастался тем, что у турецких беспилотников появились новые клиенты. Президент Турции отметил, что такую идею президент выразил в Тегеране, где состоялась их встреча. Также Эрдоган отметил, что даже ОАЭ предложили построить у них завод компании Baykar.

 



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Источник: https://twitter.com/Nicocantor1/status/1552366608277987328?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1552366608277987328%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Ffenerbahche__dinamo_turetski_vbolivalniki_zaryadili_kricha
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