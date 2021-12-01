Эйфелевую башню подсветили в честь Месси

Эйфелевую башню в Париже (Франция) подсветили в честь аргентинского футболиста Лионеля Месси, ставшего обладателем премии Золотой мяч-2021. Об этом сообщают #Буквы. Церемония проходила в театре "Шатле" в Париже. После объявления победителя на Эйфелевой башне была включена специальная подсветка, а на фасад Дворца Шайо вывели изображение Месси. Для футболиста эта награда уже седьмая, но первая в составе французской команды ПСЖ. Приз аргентинцу вручил его бывший одноклубник из испанской "Барселоны" Луис Суарес.

Месси - фото из открытых источников

Накануне авторитетное немецкое издание Bild попросило восьмерых обладателей "Золотого мяча" назвать тройку лучших футболистов. Среди опрошенных был Андрей Шевченко, выигравший "Золотой мяч" в 2004 году.

Напомним, Криштиану Роналду ответил на комментарии организатора вручения награды "Золотой мяч" Паскаля Ферре, сказав, что главный редактор France Football "лгал" о его соперничестве с Лионелем Месси. Ферре заявил в пятницу, 26 ноября, изданию The New York Times, что единственной амбицией форварда "Манчестер Юнайтед" Роналду было уйти в отставку с большим количеством наград, чем у Месси. Аргентинец Месси, присоединившийся к футбольному клубу "Пари Сен-Жермен" на основе бесплатного трансфера из "Барселоны", победил нападающего мюнхенской Баварии Роберта Левандовски и полузащитника Челси Жоржиньо и получил рекордную седьмую награду "Золотой мяч".

"Паскаль Ферре солгал, он использовал мое имя, чтобы рекламировать себя и рекламировать издание, в котором работает. Недопустимо, чтобы лицо, ответственное за присуждение такой престижной награды, могло врать, совершенно не уважая того, кто всегда уважал France Football и "Золотой мяч", — сказал Роналду, пять раз получавший награду, на своей странице в Instagram в понедельник, 29 ноября.

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