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Европейский гранд заинтересовался одним из лидеров "Динамо"

Виталий Миколенко уже летом может сменить прописку

сегодня, 20:04
Автор:

Владимир Лавский
Европейский гранд заинтересовался одним из лидеров "Динамо"

Миколенко держит связь с Европой

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко уже этим летом может перейти в европейский топ-клуб. Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Цыганык во время стрима. 

"Один из грандов европейского футбола уже начал зондировать почву, консультироваться с "Динамо" по Миколенко. Ему интересен крайний защитник киевлян, стоит отметить, что общение уже идет на очень серьезном уровне. К сожалению, я не знаю, является ли украинец приоритетным вариантом в списке трансферов. А если учесть, что трансферное окно закроется аж в октябре, то может случиться всякое", - отметил Цыганык. 

В нынешнем сезоне Виталий Миколенко провел 36 матчей, в которых забил пять мячей и отдал семь результативных передач. 


Как ранее сообщали "Комментарии", президент киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что ему удалось договориться с Мирчей Луческу, что он продолжит работу в киевском клубе. Об этом сообщил сам президент в прямом эфире программы "Цыганык. LIVE". 

"У "Динамо" остается прежний главный тренер. Остальное - в ближайшее время все объявим". 

По данным источника, до этого Игорь Суркис пообщался с Мирчей Луческу и договориться о дальнейшем сотрудничестве. 


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