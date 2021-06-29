Евро-2020: Швейцария переиграла чемпионов мира

В серии послематчевых пенальти сборная Швейцарии обыграла французов и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет против Испании

Евро-2020 (фото из открытых источников)

Вслед за чемпионами Европы португальцами, с Евро-2020 вылетели и чемпионы мира французы. В невероятном поединке сборная Франции проиграла Швейцарии. А антигероем встречи стал лучший молодой футболист современности Килиан Мбаппе.

Первый тайм не задался для французов. В атаке мало что получалось, а Швейцария хорошо комбинировала и была опасной впереди. У Франции было пару ударов от Адриена Рабьо, но и те мимо ворот. Швейцария провела стартовые 45-ть минут более собрано и забила логичный гол. На 15-й минуте после навеса с фланга Харис Сеферович пробил ударом головой прямо под штангу — 1:0. В начале второго тайма швейцарцы могли снова отличиться. Но на 54-й минуте Родригес не реализовал пенальти.

В последние минут игры после удара Кингсли Комана мяч попал в перекладину ворот Швейцарии, а Мехмеди чуть не выбежал один на один с Льорисом. Впрочем, впереди были два экстратайме по 15-ть минут, которые завершились без голов и серия послематчевых пенальти. 11-метровые удары лучше вышли у Швейцарии, которая выиграла со счетом 5:4. Решающий пенальти у французов не забил Килиан Мбаппе.

В 1/4 финала Швейцария сыграет с Испанией.

Напомним, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал свое предположение относительно того, кто станет победителем Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). "Италия выиграет чемпионат. Пока что больше всех меня впечатлила именно сборная Манчини. Они показали больше, чем кто-либо другой, что являются командой", — сказал Луческу. Также напомним, что 29 июня в 22:00 по киевскому времени в шотландском Глазго состоится матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в котором украинская сборная встретится со сборной Швеции.

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