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"Эвертон" Миколенко сыграл вничью с "Кристалл Пелас" (ВИДЕО)

"Эвертон" не может победить уже в восьми матчах подряд АПЛ

сегодня, 16:47
Автор:
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Куров Артем
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Вчера состоялся последний матч 25-го тура АПЛ. В нем "Эвертон" Виталия Миколенко принимал на своем поле "Кристалл Пелас". Стартовые составы команд на этот поединок, смотрите в материале "Комментариев". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

"Эвертон" Миколенко сыграл вничью с "Кристалл Пелас" (ВИДЕО)

Миколенко во время матча. Фото с открытых источников


Результаты всех матчей 25 тура английской Премьер-лиги

17 февраля

  • 14:30 "Брентфорд" — "Ливерпуль" 1:4

  • 17:00 "Бернли" — "Арсенал" 0:5

  • 17:00 "Ньюкасл Юнайтед" — "Борнмут" 2:2

  • 17:00 "Фулхэм" — "Астон Вилла" 1:2

  • 17:00 "Ноттингем Форест" — "Вест Хэм" 2:0

  • 17:00 "Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон" 1:2

  • 19:30 "Манчестер Сити" — "Челси" 1:1

18 февраля

  • 16:00 "Шеффилд Юнайтед" — "Брайтон" 0:5

  • 18:30 "Лутон Таун" — "Манчестер Юнайтед" 1:2

19 февраля

  • 22:00 "Эвертон" — "Кристалл Пелас" 1:1

Турнирная таблица АПЛ перед 25 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 54 очка. Далее следует "Манчестер Сити", имеющий матч в запасе и 52 балла, так же как и у "Арсенала", который идет третьим. У "Тоттенхэма" замыкающий топ-4 47 очков. "Челси" Михаила Мудрика расположился на 10 позиции и имеет 34 зачетных балла. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 13 и 18 позициях соответственно.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8cynbGfx3UU
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