Этот жест украинца увидел весь мир: так он поступил по отношению к россиянину (ВИДЕО)

Трубин отказался пожать руку россиянину Головину. Фото из открытых источников

Украинский футболист Анатолий Трубин стал центральной фигурой в футбольном мире не только благодаря успеху его команды "Бенфика" в матче Лиги чемпионов против "Монако", но и из-за своего принципиального поступка в отношении российского футболиста Александра Головина, которому он отказался пожать руку.

Во время традиционного рукопожатия перед началом матча Лиги Чемпионов Анатолий Трубин принципиально отказался пожать руку полузащитнику "Монако" Александру Головину, представляющему страну-агрессора. Жест украинца четко продемонстрировал его позицию по поводу российской агрессии против Украины. Камеры зафиксировали этот момент, а также изумленное выражение лица Головина.

Матч Лиги Чемпионов между "Монако" и "Бенфикой" завершился со счетом 2:3 в пользу команды Трубина. Сам же Трубин в своем Instagram оценил поединок и указал, что "Украинское сердце бьется в ритме. Мы сделали это вместе".

Этот случай стал противоположностью ситуации, которая произошла в январе 2023 года, когда украинский игрок "Олимпика" Руслан Малиновский пожал руку тому же Головину. Малиновский позже извинялся перед украинскими болельщиками, признав, что это был автоматический жест, и подчеркнул, что в будущем будет пытаться избегать подобных ситуаций.

"В индивидуальном виде спорта я бы даже не играл против российского спортсмена, потому что полностью поддерживаю снятие россиян с международных соревнований", – пояснил Малиновский.

Жест Трубина получил одобрение украинских болельщиков и стал еще одним примером того, как спорт может служить ареной для выражения принципиальной позиции. Подобные моменты подчеркивают, что даже в спортивном контексте украинцы продолжают напоминать миру о важности сопротивления агрессии и сохранении солидарности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский футболист установил рекорд Лиги чемпионов, который еще никому не удавалось осуществить.

Также "Комментарии" писали об возмущении россиян поведением украинской теннисистки, отказавшейся пожать руку канадской теннисистке.