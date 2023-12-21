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Этот день является переломным, – Флорентино Перес о решении суда ЕС по Суперлиге

В 2021 году после объявления о создании Суперлиги УЕФА пригрозил 12 клубам жесткими санкциями

сегодня, 16:09
Автор:
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Куров Артем
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"Реал Мадрид" с огромным удовольствием воспринимает решение, принятое Судом Европейского Союза, органом, ответственным за соблюдение принципов, ценностей и свобод.

Этот день является переломным, – Флорентино Перес о решении суда ЕС по Суперлиге

Флорентино Перес. Фото прес-служба Реала

В ближайшие дни мы подробно изучим масштабы этой резолюции, но я могу поразмышлять о двух выводах исторического значения. Во-первых, европейский клубный футбол больше не станет монополией. Во-вторых, с сегодняшнего дня судьба клубов в собственных руках. Клубы полностью признали наше право создавать и продвигать европейские соревнования, модернизирующие наш спорт и привлекающие болельщиков во всем мире. В конце концов сегодня стал еще один триумф для Европы свободы, а также для футбола и его болельщиков.

У нас есть фантастическая возможность улучшить клубный футбол. Игра, которая отвечает требованиям 21 века и имеет прозрачное управление и может сосуществовать с новыми технологиями; игра, которая может снова воспламенить страсть и эмоции, которые нужны фанатам.

Этот день является переломным. Это большой день в истории футбола и спорта в целом, – сказал президент мадридского клуба.

Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в 18 туре Ла Лиги встретятся "Алавес" и "Реал Мадрид", за который играет украинец Андрей Лунин. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сообщил, кто будет основным голкипером на этот матч.




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Источник: https://www.realmadrid.com/en-US/news/club/announcements/institutional-statement-by-president-florentino-perez-21-12-2023
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