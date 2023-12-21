Этот день является переломным, – Флорентино Перес о решении суда ЕС по Суперлиге

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Куров Артем
"Реал Мадрид" с огромным удовольствием воспринимает решение, принятое Судом Европейского Союза, органом, ответственным за соблюдение принципов, ценностей и свобод.
Флорентино Перес. Фото прес-служба Реала
В ближайшие дни мы подробно изучим масштабы этой резолюции, но я могу поразмышлять о двух выводах исторического значения. Во-первых, европейский клубный футбол больше не станет монополией. Во-вторых, с сегодняшнего дня судьба клубов в собственных руках. Клубы полностью признали наше право создавать и продвигать европейские соревнования, модернизирующие наш спорт и привлекающие болельщиков во всем мире. В конце концов сегодня стал еще один триумф для Европы свободы, а также для футбола и его болельщиков.
У нас есть фантастическая возможность улучшить клубный футбол. Игра, которая отвечает требованиям 21 века и имеет прозрачное управление и может сосуществовать с новыми технологиями; игра, которая может снова воспламенить страсть и эмоции, которые нужны фанатам.
Этот день является переломным. Это большой день в истории футбола и спорта в целом, – сказал президент мадридского клуба.
Также отметим, что сегодня Суд Европейского Союза вынес решение, в котором лишил права УЕФА и ФИФА налагать санкции на клубы, которые захотят выступать в Суперлиге. Стал известен формат этого возможного нового состязания в европейском футболе.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в 18 туре Ла Лиги встретятся "Алавес" и "Реал Мадрид", за который играет украинец Андрей Лунин. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сообщил, кто будет основным голкипером на этот матч.
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