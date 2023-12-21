Этот день является переломным, – Флорентино Перес о решении суда ЕС по Суперлиге

"Реал Мадрид" с огромным удовольствием воспринимает решение, принятое Судом Европейского Союза, органом, ответственным за соблюдение принципов, ценностей и свобод.



Флорентино Перес. Фото прес-служба Реала

В ближайшие дни мы подробно изучим масштабы этой резолюции, но я могу поразмышлять о двух выводах исторического значения. Во-первых, европейский клубный футбол больше не станет монополией. Во-вторых, с сегодняшнего дня судьба клубов в собственных руках. Клубы полностью признали наше право создавать и продвигать европейские соревнования, модернизирующие наш спорт и привлекающие болельщиков во всем мире. В конце концов сегодня стал еще один триумф для Европы свободы, а также для футбола и его болельщиков.

У нас есть фантастическая возможность улучшить клубный футбол. Игра, которая отвечает требованиям 21 века и имеет прозрачное управление и может сосуществовать с новыми технологиями; игра, которая может снова воспламенить страсть и эмоции, которые нужны фанатам.

Этот день является переломным. Это большой день в истории футбола и спорта в целом, – сказал президент мадридского клуба.