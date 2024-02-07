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Это не Мудрик: украинец входит в ТОП-10 самых быстрых игроков АПЛ

Самый быстрый игрок АПЛ развил скорость до 37,4 км/ч

сегодня, 15:04
Автор:
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Куров Артем
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Михаил Мудрик входил в игроков, развивших наибольшую скорость в прошлой Лиге чемпионов и АПЛ сезона 2022/2023. Тем удивительнее становится то, что в этом сезоне среди топ-10 самых быстрых футболистов АПЛ есть украинец, но им оказался не вингер Челси. Об этом сообщает BBC Sport.

Это не Мудрик: украинец входит в ТОП-10 самых быстрых игроков АПЛ

Мудрик во время матча. Фото с открытых источников

В десятке самых быстрых игроков английской Премьер-лиги оказался защитник "Борнмута" Илья Забарный. Украинец развил максимальную скорость в этом сезоне АПЛ до 36,6 км/ч.

Рейтинг топ-10 самых быстрых игроков АПЛ в этом сезоне:

  • Мики ван де Вен (“Тоттенхэм”) – 37,38 км/ч;

  • Чедози Огбене (Лутон) – 36,93 км/ч:

  • Педро Нето (“Вулверхэмптон”) – 36,86 км/ч;

  • Доминик Собослаи (Ливерпуль) – 36,76 км/ч;

  • Дара О'Ши (Бернли) – 36,73 км/ч;

  • Энтони Гордон (Ньюкасл) – 36,68 км/ч;

  • Амаду Онана (“Эвертон”) – 36,65 км/ч;

  • Илья Забарный (“Борнмут”) – 36,6 км/ч;

  • Луис Диаз (Ливерпуль) – 36,42 км/ч;

  • Тахит Чонг (Лутон) – 36,37 км/ч.

Это не Мудрик: украинец входит в ТОП-10 самых быстрых игроков АПЛ - фото 2

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Источник: https://x.com/BBCMOTD/status/1754943249741951486?s=20
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