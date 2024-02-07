Это не Мудрик: украинец входит в ТОП-10 самых быстрых игроков АПЛ

Михаил Мудрик входил в игроков, развивших наибольшую скорость в прошлой Лиге чемпионов и АПЛ сезона 2022/2023. Тем удивительнее становится то, что в этом сезоне среди топ-10 самых быстрых футболистов АПЛ есть украинец, но им оказался не вингер Челси. Об этом сообщает BBC Sport.



Мудрик во время матча. Фото с открытых источников

В десятке самых быстрых игроков английской Премьер-лиги оказался защитник "Борнмута" Илья Забарный. Украинец развил максимальную скорость в этом сезоне АПЛ до 36,6 км/ч.

Рейтинг топ-10 самых быстрых игроков АПЛ в этом сезоне:

Мики ван де Вен (“Тоттенхэм”) – 37,38 км/ч;

Чедози Огбене (Лутон) – 36,93 км/ч:

Педро Нето (“Вулверхэмптон”) – 36,86 км/ч;

Доминик Собослаи (Ливерпуль) – 36,76 км/ч;

Дара О'Ши (Бернли) – 36,73 км/ч;

Энтони Гордон (Ньюкасл) – 36,68 км/ч;

Амаду Онана (“Эвертон”) – 36,65 км/ч;

Илья Забарный (“Борнмут”) – 36,6 км/ч;

Луис Диаз (Ливерпуль) – 36,42 км/ч;

Тахит Чонг (Лутон) – 36,37 км/ч.





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